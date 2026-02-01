　
國際

葡萄牙逾19萬戶停電！　「全境警報」恐釀洪水土石流

▲葡萄牙總理蒙特內哥羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙總理蒙特內哥羅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

葡萄牙尚未完全走出冬季風暴克莉絲汀（Kristin）侵襲所造成的衝擊，31日再度嚴陣以待，準備迎接新一波強降雨。克莉絲汀日前在葡萄牙造成5人死亡，目前仍有超過19萬戶無電可用，災後復原壓力沉重。

葡萄牙全境強降雨警告

法新社報導，葡萄牙國家海洋與大氣研究所（IPMA）已對本土全境發布氣象警報，警告直到2月2日為止，將出現強降雨，並伴隨時速最高可達100公里的強風。

由於多條河流水位偏高、土壤含水量已趨飽和，葡萄牙民防單位示警，新一輪降雨恐在都會區引發突發性洪水，同時增加土石流與落石風險，呼籲民眾提高警覺。

冬季風暴襲葡萄牙

冬季風暴克莉絲汀於1月27日深夜侵襲葡萄牙中部與北部地區，帶來颶風等級強風，導致嚴重水患、財產損失及交通中斷，全國約有5800棵樹木遭強風吹倒。

總理宣布重災區進入災難狀態

葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）已於1月29日針對重災區宣布進入「災難狀態」，層級僅次於緊急狀態，授權相關單位加速執行安全管制與救災協調。

蒙特內哥羅辦公室表示，總理將於2月1日召開內閣會議，討論災區重建計畫，並研議因應即將到來的新一波強降雨措施。

供電公司E-Redes指出，截至1月31日下午，全國仍約有19.8萬戶停電，災情主要集中在葡萄牙中部的雷里亞（Leiria）地區，修復作業仍在持續進行中。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

葡萄牙

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

