生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

▲嘉南羊乳社群操作風格獨特，深獲不少網友喜愛。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

▲嘉南羊乳社群操作風格獨特，深獲不少網友喜愛。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

記者張靖榕／綜合報導

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」日前因Threads官方帳號小編「羊編」勤奮海巡、與網友高互動而意外爆紅，之後卻捲入「行銷公司代操」的誠信爭議。事件延燒期間，羊編曾親自發長文致歉，並強調帳號內容與互動皆由本人執行，試圖平息質疑；不料嘉南羊乳總公司31日發布正式聲明，態度轉趨強硬，再度引爆社群討論。

嘉南羊乳硬起來「選邊站」　揚言採取法律行動

「保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社」在聲明中指出，與「開啟品牌行銷顧問公司」及其合作夥伴「美樂蒂小姐」維持長期且穩定的合約關係，並強調整體行銷創意確實出自該團隊，屬於核心行銷顧問之一環。聲明同時表示，針對外界的不實指控與抹黑言論，已不排除採取法律行動。這份力挺乙方的聲明，被部分網友解讀為「正式表態站邊」，也讓原本稍有降溫的討論再度升溫。

想繼續合作　公開聲明不得不發

不過，網紅「廣告小妹」指出，嘉南羊乳選在事隔多日後才發布聲明，其實不難理解，若品牌方與行銷公司希望繼續合作，這樣的公開說明幾乎是「不得不發」。但爭議焦點不在於是否發聲明，而在於聲明的語氣與溝通方式是否合適。有評論直言，聲明用詞過於強硬，對社群生態的敏感度不足，反而讓原本就複雜的問題變得更難理解。

「廣告小妹」指出，試圖向年輕網友解釋「創意企劃由乙方提供、Threads海巡互動由甲方羊編執行，屬不同分工但成果共享」的概念，卻發現對方仍感到高度困惑，甚至越問越混亂，「嘉南羊乳想通過聲明把事情做一個了結，但結果跟我這邊的體驗應該是一樣。越解釋，別人越困惑。」

「廣告小妹」也提醒，品牌與一般旁觀者不同，無法在輿論中選擇「放棄解釋」。面對網友與消費者，必須展現更多耐心，因為社群時代裡，感受與情緒往往比文字本身更具影響力，「聲明的內容不是那麼重要，重要的是在社群發酵後讀者的感受什麼。這年頭 feeling 才是最關鍵的。文字能力和情商若都不行，真的還是交給羊編起稿比較好。」

01/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」近日因Threads官方小編「羊編」勤奮海巡爆紅，卻因行銷公司自爆代操引發誠信爭議，後來羊編發長文致歉，並澄清發文皆為親自執行；然而，嘉南羊乳總公司今（31）日發布正式聲明，強硬力挺合作夥伴「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」，強調創意確實出自該團隊，並揚言對抹黑者提告，引發社群二度炸裂。

