AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

▲AIT美國在台協會台北辦事處。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

美國在台協會（AIT）31日上午才在社群平台密集發文，分享處長谷立言接受媒體專訪內容，強調希望持續強化台美合作韌性，稍後卻突然宣布，因美國政府撥款問題尚未解決，AIT社群帳號將再次暫停更新。

AIT受美國政府關門影響

AIT於31日上午發布多則貼文，轉述谷立言在接受雜誌媒體專訪時的談話。他指出，台美合作對雙方都有實質助益，而且在提升整體韌性方面已看到具體進展，包括中央部會與相關機關、地方政府，以及軍方與軍民關係等層面，皆持續深化合作。

不過，AIT隨後再度發文表示，由於撥款問題仍未解決，在辦公全面恢復之前，將不再定期更新社群平台內容，僅會發布緊急安全相關資訊。AIT也說明，在撥款問題未決期間，台北辦事處、高雄分處，以及美國海外與國內的領事單位，仍會盡可能提供已完成預約的護照與簽證服務。

AIT強調，在辦公全面恢復之前，官方帳號除非涉及緊急安全事項，否則將暫停更新。

美國眾議院2日才會繼續審理

美國國會雖於30日晚間趕在期限前通過一項預算方案，但由於聯邦眾議院目前仍在休會，須待2日復會後才能完成後續審理與簽署程序，導致法案未能即時生效，使美國政府於本周末出現短暫的「技術性關門」。