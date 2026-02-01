　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下波「很強冷空氣」　連凍3天

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲這波濕冷。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五晚起鋒面抵達，周六（7日）至下周一（9日）另一波很強的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示不確定性很大，應再觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周二大陸冷氣團影響，北台偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度。

冷氣團凍3天

吳德榮說，今日中部以北、東半部有局部短暫雨；周一中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨；今天、周一3000公尺以上高山有飄雪機率；周二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。

吳德榮指出，周三至周五冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫；這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

周六起另波強冷空氣

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，周五晚起鋒面抵達，北台變天；周六（7日）至下周一（9日）另一波「很強的冷空氣」南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確定性很大，故莫妄下定論，應再觀察。

吳德榮表示，歐洲模式最新模擬已有強烈冷氣團的強度，美國（GFS）模式模擬則大幅調弱又調強，而歐美的AI模式模擬亦不相同，且持續調整。

下波「很強冷空氣」　連凍3天

