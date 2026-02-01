　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

（圖／氣象署）

▲今晨色調強化衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，今天全台有雨！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的11.5度。氣象署表示，今天華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、台中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨機率。

基隆市、新北市大雨特報

氣象署今天凌晨發布「大雨特報」，華南雲系東移影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今日各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度；若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。

冷到周二晨

氣象署指出，周一至周二清晨冷氣團持續影響，周二白天起冷氣團減弱，氣溫回升；周一至周二清晨水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有短暫雨，北部、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部及南部山區有零星短暫雨；周二白天起水氣減少，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，周三至周五白天僅台東、恆春半島有零星短暫雨；周五晚間鋒面接近，北部、宜花轉為有零星短暫雨；周六鋒面通過及另一冷氣團南下，迎風面基隆北海岸、桃園以北、宜蘭普遍有短暫雨，竹苗、花東及恆春半島亦有局部短暫雨。

01/29 全台詐欺最新數據

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

中部以北轉濕冷　低溫下探13度

中部以北轉濕冷　低溫下探13度

中央氣象署指出，今日鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，全台天氣明顯轉變。今晚起至明（2月1日），隨著華南雲系東移及冷氣團持續影響，中部以北及宜蘭將有較廣泛降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區，局部雨勢可能較明顯，其他地區也有短暫降雨機會，外出建議攜帶雨具。

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

