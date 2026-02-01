快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

▲今晨色調強化衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，今天全台有雨！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的11.5度。氣象署表示，今天華南雲系東移及大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、台中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨機率。

基隆市、新北市大雨特報

氣象署今天凌晨發布「大雨特報」，華南雲系東移影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今日各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度；若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。

冷到周二晨

氣象署指出，周一至周二清晨冷氣團持續影響，周二白天起冷氣團減弱，氣溫回升；周一至周二清晨水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有短暫雨，北部、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部及南部山區有零星短暫雨；周二白天起水氣減少，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，周三至周五白天僅台東、恆春半島有零星短暫雨；周五晚間鋒面接近，北部、宜花轉為有零星短暫雨；周六鋒面通過及另一冷氣團南下，迎風面基隆北海岸、桃園以北、宜蘭普遍有短暫雨，竹苗、花東及恆春半島亦有局部短暫雨。