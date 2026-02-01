伊朗高官稱與美談判架構有進展　軍方再度警告勿動武

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗最高國家安全會議秘書31日表示，伊朗與美國之間的談判架構正逐步取得進展；不過，伊朗軍方高層同時警告華府，不要對伊朗發動任何軍事行動。

川普威脅展開軍事行動

法新社報導，美國總統川普日前揚言，可能因伊朗當局血腥鎮壓反政府抗議而出手干預，美方隨後派遣以航空母艦「林肯號」為首的海軍打擊群，前往伊朗沿岸外海部署。

這項軍事行動引發外界對美伊直接衝突的高度關切。伊朗方面則警告，若遭到攻擊，將以飛彈反擊美國在區域內的基地、軍艦及其盟友，尤其是以色列。

德黑蘭：伊朗願有條件重啟核談判

川普則表示，他認為伊朗更可能選擇就核子與飛彈計畫達成協議，而非承受美國的軍事打擊。德黑蘭方面重申，只要飛彈與防禦能力不被納入談判議題，伊朗願意重啟核談判。

伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼31日在社群平台X發文指出，外界所見多為媒體炒作的輿論戰，實際上「有關談判的結構性安排正持續取得進展」。稍早，俄羅斯方面已證實，拉里賈尼日前在莫斯科與俄國總統普丁會晤。

伊朗再度發出警告

不過，伊朗陸軍司令哈塔米31日稍早仍對美國與以色列發出警告，強調伊朗部隊目前「已處於完全防禦與高度戒備狀態」。

哈塔米透過伊朗通訊社表示，敵對勢力若作出錯誤判斷，將危及自身安全、區域穩定以及以色列的安全。他並強調，伊朗的核子技術與專業能力「不可能被消除」。