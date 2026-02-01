　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2山友台東爬浸水營古道腰、腳受傷被困　警消雨夜徒步接力救下山

▲▼浸水營古道兩山友傷困，警義消大雨中徒步接力，護送一男一女山友送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲浸水營古道2名山友受傷被困，警消雨中徒步接力救援下山。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

台東縣大武鄉1月31日發生登山客受傷事故，一名70多歲男子與一名50多歲女子跟團到浸水營古道健行時，在步道9K處先後受傷，兩人均難以移動，加上當時正在降雨，且即將入夜，領隊趕緊報警求助。台東縣消防局獲報後，立刻出動19名警義消前往救援，以人力接力運送的方式成功將2人護送下山醫治。

台東縣消防局1月31日下午2點36分接獲王姓領隊通報，王姓領隊帶領80人登山團到浸水營古道健行，不料在步道約9K處，一名50多歲女子意外扭傷腳行走困難，不久後另一名70歲男子不慎跌倒，導致腰部劇烈疼痛，由於現場地理環境崎嶇，且山區正逢強降雨、天色轉趨昏暗，傷者儘管有其他人協助也難以移動，因此急需救援。

消防局為了爭取救援時效，立刻出動5車、警消15人、義消4人，共計19人組成搜救隊伍進山，並於傍晚5點多在步道約11.5k處接觸2名傷者，趕緊替2人進行初步的包紮處理，儘管大雨導致山路濕滑泥濘，救難人員仍克服地形障礙，以人力接力搬運的方式，用擔架將2人搬運下山。

在救難人員的努力下，2名傷者分別在1月31日晚間8點30分、9點30分平安抵達登山口，並由救護車送往大武急救站接受治療。台東縣消防局提醒，近期山區氣候不穩，強降雨易造成步道濕滑，民眾登山前應密切留意天氣預報，登山時應隨時注意腳下狀況，並務必備妥足夠的雨具、燈具與通訊設備，以確保個人安全。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關山嶺山步道男跌倒受傷　台東消防助脫困

關山嶺山步道男跌倒受傷　台東消防助脫困

台東縣海端鄉關山嶺山步道24日發生一起登山意外。一名年約30歲的男性登山客在步道1.1K處不慎跌倒，導致左腳疑似骨折。台東縣消防局接獲報案後立即派員入山救援，成功將傷者接駁下山並送醫救治。

不只爬山更是上課　東平國小登山活動融入生命教育

不只爬山更是上課　東平國小登山活動融入生命教育

新加坡男登山受困　inReach「一鍵求救」助脫險

新加坡男登山受困　inReach「一鍵求救」助脫險

苗栗郊山2山友摔倒受傷　消防員接力抬下山

苗栗郊山2山友摔倒受傷　消防員接力抬下山

絕美畫面曝！3310公尺嘉明湖的第一道曙光

絕美畫面曝！3310公尺嘉明湖的第一道曙光

登山

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

