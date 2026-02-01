　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝光、兒外出躲過一劫

記者邱中岳、董美琪／台北報導

台北市大安區光復南路一處住宅昨晚發生火警，12層樓RC建築物10樓起火，消防於21時18分撲滅，燃燒面積約50平方公尺，未延燒他戶，疏散58人，2人送醫不治。警消於浴室發現一對男女身亡，為情侶關係，起火原因與死因仍待調查。

▲▼快訊／北市光復南路火警　2人命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市光復南路火警2人死亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

消防人員獲報後迅速趕抵，於21時18分將火勢完全撲滅。初步調查顯示，現場主要燒毀屋內傢俱與裝潢，燃燒面積約50平方公尺，火勢未延燒至其他住戶，起火原因仍由火調科進一步鑑定中。

▲▼大安區光復南路住宅大樓起火，黑煙直衝。消防救出一對男女住戶但均OHCA。（圖／民眾提供）

起火當下大樓共疏散58人，其中31名男性、27名女性，另有2人送醫搶救，男性民眾送往國泰醫院，女性民眾則送至台北醫學大學附設醫院，遺憾的是2人均搶救不治。

▲▼北市光復南路火警　2人命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

警消調查，屋內臥室受損情形最為嚴重，消防人員於浴室內發現一對男女，經確認已無生命跡象。死者分別為許姓女子（60年次）與邱姓男子（54年次）。據大樓管理員表示，該戶為女方名下房產，2人為男女朋友關係，並非夫妻，男方平時並非天天居住於此，偶爾返家過夜。

▲▼北市光復南路火警　2人命危。（圖／記者邱中岳翻攝）

管理員轉述，10樓僅有4戶住家，火災發生時其餘住戶剛好外出未在屋內。另指出，女方為單親家庭，育有一子一女，女兒已出嫁未同住，兒子平日與母親同住，任職超商，火災當天休假外出，疑似外出找朋友而未在家，因而躲過一劫，目前人在醫院。

警方表示，將報請檢察官相驗，確切死因與起火原因仍待後續調查。

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

