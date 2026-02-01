2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

▲發財金需準備銅板2個五十元，6個十元、8個一元，形成數字268，金額168元(二路發、一路發)。 （圖／楊登嵙提供）



圖文／CTWANT

農曆12月16日(2026年2月3日)「尾牙」是幫土地公作壽兼祈求財運的好日子。土地公也是財神之一，這天祂特別高興，求財特別容易實現!祭拜土地公的最佳時間為上午7點到下午5點之前。

先準備好

一、銅板2個五十元，6個十元、8個一元，形成數字268，金額168元(二路發、一路發)(發財金)。

二、2個紅包袋，1個裝銅板(發財金)，1個裝土地公爐香灰(發財香灰)。

三、空寶特瓶，裝土地公水龍頭或飲水機的水(發財水)。

點香向土地公禱告，口中默唸「福德正神在上，弟子/信女（姓名），出生於（農曆生日），住在（家中地址），今天向福德正神祈求發財金、發財香灰、發財水，保佑弟子（或信女）事業順利，生意興隆，財源廣進，財運亨通，業績達到多少，……….。」(越明確越好)

擲筊詢問土地公是否接受您的祈求，擲筊的步驟是將兩個筊杯輕輕擲向地面，觀察筊杯的背面朝上或朝下。一般來說，一個背面朝上，另一個背面朝下，表示「聖筊」(允筊)，同意您的祈求；兩個背面朝下，表示「笑筊」，表示需要重新擲筊；兩個背面朝上表示「陰筊」，表示不同意您的祈求，需要反省自身或祈求內容是否有不妥之處。擲筊得到允筊後，就可以將一個紅包袋裝土地公爐的香灰(發財香灰)；空寶特瓶去裝土地公水龍頭的水(發財水)；另一個紅包袋裝168元銅板(發財金)。然後在土地公爐上正轉3圈，此時，發財香灰、發財金、發財水的啟動完成。

向土地公求來的發財香灰、發財金、發財水如何使用？

一、發財香灰：

安放在客廳的斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，也就是「財位」(聚財位)。 倒入家中神明爐內。 攜帶在身上。

二、發財金：

2026年「財帛星」在東方，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子東方；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「錢母」，可提升業績，增進財源，財運亨通。 安放在客廳的斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，也就是「財位」(聚財位)。 保險箱上。 保險箱內。 生財工具上。 錢包或包包內。 攜帶在身上。

三、發財水：

直接喝。 煮菜加入菜中或湯內。 放在客廳的斜對角，有L形「藏風聚氣」的角落，也就是「財位」(聚財位)。

