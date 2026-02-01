　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

80萬被騙不甘！藥師上網搜「追回詐騙款項」二度受害　差點賠掉房子

一名林姓藥師被騙後，誤信假律師可以追回贓款，反而再次落入詐騙陷阱，刑事局提醒民眾小心這類犯案手法，圖為刑事局外觀。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名50歲的林姓藥師日前誤信假投資訊息，結果匯款被騙80萬元，他心有不甘，在網路搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，一名自稱擁有國際律師執照的李姓男子與他聯繫，聲稱可以幫忙追回贓款，被害人聽信離譜的話術，按照指示參加網路博弈想將失去的錢「贏回來」，結果又損失165萬元，直到拿套房去抵押，經地政事務所人員察覺報案，才終於清醒，發現自己二度被騙。

這起案件是發生在去年，根據刑事局調查，50歲的林姓藥師去年7月至9月間，誤信假投資廣告，被不法集團被騙80萬元，對方得手後人間蒸發。林姓被害人並沒有報案，反而愈想愈不服，於是上網搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，結果一名自稱擁有國際律師執照的李姓男子與他取得聯繫，聲稱可以協助追回贓款。

林姓藥師提供第一次被騙的案情細節，假律師便稱，經過他們事務所高級幣流分析師分析，遭詐金流已被歹徒輾轉匯流至「金沙娛樂城」。假律師還說，事務所與金沙娛樂城有合作關係，只要林男參與網路博奕，就可以操縱網站後台將被騙款項「贏田來」。

警方表示，被害人不疑有詐，除了申請虛擬貨幣電子錢包，也依假律師指示，分三次共115萬元當面交給取款歹徒，兌換成泰達幣在金沙娛樂城APP下注，結果一路贏錢，帳面顯示已賺得約新台幣280萬元，比被騙的款項還多，再借貸50萬投資，甚至打算將套房抵押，所幸地政事務所人員察覺有異報警，林姓藥師這才發現慘遭二次詐騙，APP上面的獲利也是假的。

刑事局公布遇到詐騙正確和錯誤作法，提醒民眾不要二次受害。（刑事局提供）
刑事局公布遇到詐騙正確和錯誤作法，提醒民眾不要二次受害。（刑事局提供）

刑事局指出，委託中央警察大學研究調查發現，被害人被詐騙後，再次遭到詐騙的主要原因，通常是缺乏相關詐騙手法辨識知識，過於相信自稱官方或專業人員，認為「有機會追回錢」而冒險嘗試，結果反而二次受害。

刑事局呼籲，民眾發現遭詐騙後，應第一時間向警方報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或警示帳戶，千萬不要相信自稱可以協助追回詐騙款項的律師或幣流分析師。


更多鏡週刊報導
想多活幾年！醫師點名「3類延壽運動」　它效果最狂：心血管風險降56%
原來小時候看電視刷牙被罵錯！　醫親揭「吐掉不漱口法」：讓泡泡多留10分鐘
熱炒店尾牙火爆衝突！員工妻摃女老闆竟Call兒助陣　3人亮槍恐嚇遭逮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光、兒外出躲過一劫

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

80萬被騙不甘！藥師上網搜「追回詐騙款項」二度受害　差點賠掉房

未禮讓行人罰6000？駕駛打官司　法官算完「枕木紋」數學題：撤單

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！黑煙直竄　2人宣告不治

快訊／台中狠母下藥殺2子　殺人罪羈押禁見

快訊／國道一號驚傳統聯遊覽車冒煙　24人路肩避難

快訊／北市大安區11樓火警！外牆竄火　民眾目擊：超多黑煙

快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光

快訊／工程車拉垮電線桿！高雄仁武1666戶大停電　台電搶修中

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

快訊／北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光、兒外出躲過一劫

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

80萬被騙不甘！藥師上網搜「追回詐騙款項」二度受害　差點賠掉房

未禮讓行人罰6000？駕駛打官司　法官算完「枕木紋」數學題：撤單

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！黑煙直竄　2人宣告不治

快訊／台中狠母下藥殺2子　殺人罪羈押禁見

快訊／國道一號驚傳統聯遊覽車冒煙　24人路肩避難

快訊／北市大安區11樓火警！外牆竄火　民眾目擊：超多黑煙

快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光

快訊／工程車拉垮電線桿！高雄仁武1666戶大停電　台電搶修中

快訊／北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光、兒外出躲過一劫

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

兆元宴大展鴻圖！黃仁勳供應鏈夥伴「這家」　去年漲勢最兇

SEVENTEEN DK紳士藍西裝帥炸機場！Becky上身Ralph Lauren新包氣場全開

黃仁勳「兆元宴」最愛2道菜曝光！8桌菜總價9.6萬　還發香腸油飯

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

80萬被騙不甘！藥師上網搜「追回詐騙款項」二度受害　差點賠掉房

未禮讓行人罰6000？駕駛打官司　法官算完「枕木紋」數學題：撤單

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

【女友那個來啦】男友演繹每月最怕的一周！

社會熱門新聞

快訊／北市光復南路火警　2人不治

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

即／台中狠母殺2子羈押禁見

快訊／北市大安區11樓火警！外牆竄火

8歲兒遭母餵藥奪命　母前夫男友現身殯儀館

10歲童玩滑板釀追撞 　3人送醫

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

藥師上網搜「追回詐騙款項」　二度受害

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

16年前歷史重演！司機丟包醉女害撞死　下場曝

11輛大型重機集體闖國道　1車1罰最高6000元

屏東動防所爆性侵！課長辦公室內強拉女同事逞慾

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

陽明海運貨輪爆走私海洛因磚！船長收押禁見　

更多熱門

相關新聞

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

聯發科前營運長疑涉伸鹹豬手影外流遭停職

聯發科前營運長疑涉伸鹹豬手影外流遭停職

獨生女帶孫回家啃老　3年燒完爸媽退休金

獨生女帶孫回家啃老　3年燒完爸媽退休金

農民被騙650萬崩潰喊：後半生沒希望

農民被騙650萬崩潰喊：後半生沒希望

中警AI雲霄飛車：詐騙就像坐這台

中警AI雲霄飛車：詐騙就像坐這台

關鍵字：

鏡週刊詐騙追回詐騙

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

快訊／北市光復南路火警　2人不治

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

男童收紅包雙手合十　連黃仁勳都融化了

LingOrm抵台！千人塞爆桃機

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面