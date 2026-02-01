80萬被騙不甘！藥師上網搜「追回詐騙款項」二度受害　差點賠掉房

圖文／鏡週刊

一名50歲的林姓藥師日前誤信假投資訊息，結果匯款被騙80萬元，他心有不甘，在網路搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，一名自稱擁有國際律師執照的李姓男子與他聯繫，聲稱可以幫忙追回贓款，被害人聽信離譜的話術，按照指示參加網路博弈想將失去的錢「贏回來」，結果又損失165萬元，直到拿套房去抵押，經地政事務所人員察覺報案，才終於清醒，發現自己二度被騙。

這起案件是發生在去年，根據刑事局調查，50歲的林姓藥師去年7月至9月間，誤信假投資廣告，被不法集團被騙80萬元，對方得手後人間蒸發。林姓被害人並沒有報案，反而愈想愈不服，於是上網搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，結果一名自稱擁有國際律師執照的李姓男子與他取得聯繫，聲稱可以協助追回贓款。

林姓藥師提供第一次被騙的案情細節，假律師便稱，經過他們事務所高級幣流分析師分析，遭詐金流已被歹徒輾轉匯流至「金沙娛樂城」。假律師還說，事務所與金沙娛樂城有合作關係，只要林男參與網路博奕，就可以操縱網站後台將被騙款項「贏田來」。

警方表示，被害人不疑有詐，除了申請虛擬貨幣電子錢包，也依假律師指示，分三次共115萬元當面交給取款歹徒，兌換成泰達幣在金沙娛樂城APP下注，結果一路贏錢，帳面顯示已賺得約新台幣280萬元，比被騙的款項還多，再借貸50萬投資，甚至打算將套房抵押，所幸地政事務所人員察覺有異報警，林姓藥師這才發現慘遭二次詐騙，APP上面的獲利也是假的。

刑事局公布遇到詐騙正確和錯誤作法，提醒民眾不要二次受害。（刑事局提供）

刑事局指出，委託中央警察大學研究調查發現，被害人被詐騙後，再次遭到詐騙的主要原因，通常是缺乏相關詐騙手法辨識知識，過於相信自稱官方或專業人員，認為「有機會追回錢」而冒險嘗試，結果反而二次受害。

刑事局呼籲，民眾發現遭詐騙後，應第一時間向警方報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或警示帳戶，千萬不要相信自稱可以協助追回詐騙款項的律師或幣流分析師。



更多鏡週刊報導

想多活幾年！醫師點名「3類延壽運動」 它效果最狂：心血管風險降56%

原來小時候看電視刷牙被罵錯！ 醫親揭「吐掉不漱口法」：讓泡泡多留10分鐘

熱炒店尾牙火爆衝突！員工妻摃女老闆竟Call兒助陣 3人亮槍恐嚇遭逮