社會 社會焦點 保障人權

未禮讓行人罰6000？駕駛打官司　法官算完「枕木紋」數學題：撤單

彰化一名男子去年被認定未禮讓行人，挨罰6000元，他不服提告，獲法官撤銷罰單，圖為彰化警方取締示意圖。（彰化縣警局提供）

圖文／鏡週刊

彰化一名楊姓男子去年5月駕車行經溪湖鎮一處路口，遭警方認定未禮讓行人，被開罰6000元並記3點。楊男不提起行政訴訟，法官審理發現，警方執法認定標準，須於行人保持3公尺距離，但勘驗行車紀錄器換算，楊姓駕駛距離行人還有4.8公尺，因此不構成違規，判原告勝訴，撤銷原處分。

駕駛被認定未禮讓行人的經過？

這起案件源於去年5月1日下午，楊姓男子駕車行經彰化縣溪湖鎮彰水路與環中街口，欲左轉遭員警攔停，稱行經行人穿越道，未暫停讓行人先行通過，當場製單舉發，並移送彰化監理站。楊男被依「道路交通管理處罰條例」第44條第2項裁處6000元罰鍰，並記違規點數3點，另須參加道路交通安全講習。楊姓男子申訴不成，改打行政訴訟，要求撤銷裁決。

警政署認定取締標準為何？

據了解，「道交條例」雖明定，駕駛人行經行人穿越道遇有行人穿越時，應暫停讓行人先行通過，但條文並提到「應暫停」的具體距離標準。交通部為此與警政署已律定執法取締基準，亦即汽車與行人行進方向距離在1個車道寬（約3公尺或約等於斑馬線3個枕木紋）以內，或前懸已進入行人穿越道，即可認定違規。

法官透過行車紀錄器換算　人車距離4.8公尺

台中高等行政法院審理此案時，當庭勘驗行車紀錄器影像，發現楊男左轉時，雖前懸進入行人穿越道範圍，但當時行人位於穿越道右側第2個枕木紋位置，雙方之間尚有約4組枕木紋及4個間隔距離。

法官依法規換算，白色枕木紋寬40公分，間距約80公分。換算後，車輛與行人距離約4.8公尺，由於超過3公尺取締標準，不構成「不暫停讓行人先行」的違規事實，因此撤銷罰鍰、記點並命參加講習等原處分，判決楊男勝訴。


80萬被騙還不夠？藥師誤信「假律師」不甘想追回　二度受害差點賠掉房子
想多活幾年！醫師點名「3類延壽運動」　它效果最狂：心血管風險降56%
原來小時候看電視刷牙被罵錯！　醫親揭「吐掉不漱口法」：讓泡泡多留10分鐘

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

聯發科前營運長朱尚祖跳槽慧榮科技半年後，突然遭到停職處分的消息，因為朱尚祖在慧榮的尾牙宴中，涉及對女同事伸出鹹豬手摟腰的不當情事，並遭到拍攝影片瘋傳。

超高齡社會解碼！2025全台長照家數破千　「居家式服務」最受青睞

泰國FDA點名「這款鼻通」　有安全疑慮

閃過人生走馬燈！婦人運動後泡湯30分鐘險丟命

關鍵字：

鏡週刊彰化溪湖禮讓行人罰單

