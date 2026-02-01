　
社會 社會焦點 保障人權

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

▲11輛大型重機集體闖國道。（圖／民眾提供）

▲11輛重機闖國道1號大業隧道，每車最高罰6000元。（圖／民眾提供）

記者郭世賢／基隆報導

有民眾昨（1月31日）中午開車行經國道1號北上大業隧道出口時，目擊10多輛大型重型機車集體出現在隧道出口處，隨後一路行駛至西岸高架橋，闖入國道與汽車爭道，讓民眾直呼誇張。國道警方調閱相關監視畫面後，確認共有11輛大型重機違規行駛國道，將依規定「1車1罰」，每輛可處新臺幣3,000元以上、6,000元以下罰鍰。

民眾提供的影片顯示，事發於1月31日上午11時50分左右，當時因前方車流壅塞，10多輛大型重機停等在大業隧道出口前方道路，隨後整排靠右轉往西岸高架橋行駛，讓一旁汽車駕駛相當錯愕，不解大型重機為何會出現在國道上？

國道警第一大隊表示，經檢視民眾拍攝影片內容，並調閱高公局CCTV畫面，已確認11輛大型重機行駛於國道1號北向大業隧道路段，該路段屬國道管轄範圍。

▲11輛大型重機集體闖國道。（圖／民眾提供）

▲11輛重機集體出現在國道1號大業隧道出口處，隨後整排靠右轉往西岸高架橋行駛。（圖／民眾提供）

警方指出，事發當下未接獲民眾報案，後續將再調閱其他相關影像，釐清大型重機實際上國道路徑，並依道路交通管理處罰條例第92條第7項第1款（行駛未經允許公告之路段）規定舉發，處駕駛人新臺幣3,000元以上、6,000元以下罰鍰。

警方表示，機車原則上禁止行駛國道高速公路，僅在符合法規條件下，汽缸排氣量550立方公分以上之大型重型機車，且駕駛人持有大型重型機車駕照滿1年以上，並具小型車以上駕照，得依交通部公告之路段與時段行駛高速公路。目前除國道3甲外，交通部尚未公告其他可合法行駛之國道路段與時段，因此大型重機行駛國道仍屬違規行為。

國道警提醒，若機車騎士誤上國道，應立即將車輛停靠路肩，切勿繼續行駛，人員應至護欄外安全地點等待，並撥打110或1968通報，由國道相關單位前往協助，以確保自身及其他用路人安全。

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

國道1北上大業隧道大型重機

