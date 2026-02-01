　
國際

德國地鐵驚悚瞬間！陌生男突抓18歲女子跳軌　2人遭列車撞死

▲▼一名18歲女子在德國地鐵1號線市中心方向月台候車時，遭一名25歲南蘇丹籍男子拖入鐵軌，兩人當場身亡。（圖／路透）

▲德國漢堡地鐵U1線月台發生隨機暴力事件，25歲男子強拉18歲女子跳軌，兩人當場遭列車撞擊身亡。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

德國漢堡（Hamburg）日前發生一起震驚社會的致命慘案。一名25歲的南蘇丹裔男子在漢堡地鐵U1線的「萬茨貝克市場站」（Wandsbek Markt）月台，突然抓住一名年僅18歲的年輕女子，並在列車進站的瞬間將其強行帶入軌道。兩人均當場被列車撞擊，不幸喪生。

突如其來的威脅

根據德國媒體《圖片報》（Bild）與《北德廣播公司》（NDR）報導，這起事件發生於當地時間周二晚間約10時。當時，月台上有數名通勤者目擊了慘劇發生的過程。

目擊者描述，該名25歲男子在月台上表現出異常舉動，疑似處於酒醉或受藥物影響的混亂狀態，且在月台上徘徊多時。當列車即將進站時，該男子突然盯上一名正在等車的18歲女子，強行抓住對方。目擊者宣稱，男子在跳軌前曾大聲呼喊：「我要帶妳一起走！」隨後便抱住女子，在眾人驚叫聲中跳下月台。

儘管列車司機已立即採取緊急剎車，但由於距離過近，列車仍無法及時停止，兩人被捲入車底，醫護人員抵達現場時已確認兩人當場死亡。

▲▼一名18歲女子在德國地鐵1號線市中心方向月台候車時，遭一名25歲南蘇丹籍男子拖入鐵軌，兩人當場身亡。（圖／路透）

▲警方確認雙方互不認識，初判為精神狀態異常下的突發攻擊，非情殺也非糾紛。（圖／路透，下同）

警方調查：受害者與嫌犯素不相識

漢堡警方發言人表示，初步調查顯示，這是一起極端惡性的個案。最令外界震驚的是，根據目前掌握的通訊紀錄與身分比對，18歲的女性受害者與該名25歲男子完全素不相識。

警方發言人指出：「這顯然是一起隨機發生的暴力事件。這名年輕女性只是在錯誤的時間出現在錯誤的地方，成為了這名心理不穩定男子的犧牲品。」

該名嫌犯為一名來自南蘇丹的男子，過去曾因多起輕微犯罪（包括騷擾與滋事）被警方登記在案。目前警方正針對該男子的精神狀態進行深入調查，以釐清其犯罪動機是否涉及精神疾病。

這起慘劇發生後，德國各大媒體評論區湧入成千上萬名憤怒民眾。一名網友悲慟地形容這起案件「簡直殘忍至極」，並痛斥，「我們現在到底是生活在一個多麼崩壞的國家？我真的受夠了，這種可怕的事情在德國竟然已經不再是個案，這讓我感到憤怒且無言。」

事實上，類似的隨機犯罪在德國並非個案，去年8月，德國一處小鎮也曾發生駭人聽聞的襲擊，一名16歲少女在火車站月台無故遭一名伊拉克籍男子推下軌道，不幸慘死。

▲▼一名18歲女子在德國地鐵1號線市中心方向月台候車時，遭一名25歲南蘇丹籍男子拖入鐵軌，兩人當場身亡。（圖／路透）

社會影響：心理輔導與公共安全爭論

這起慘案在德國引發了巨大的心理衝擊。事件發生後，約有10名目擊者及當事司機因受到嚴重心理創傷，已接受心理醫師的緊急輔導。Wandsbek Markt地鐵站也一度封鎖長達數小時進行蒐證。

此次事件再次點燃了德國國內關於「地鐵安全」與「難民犯罪管理」的政治爭論。許多市民前往事發月台獻花並點燃燭火哀悼這名18歲的生命，同時也有聲音要求在人流量大的地鐵站安裝月台門或加強警力巡邏。

漢堡市長對此表示哀悼，並呼籲大眾保持冷靜，等待完整的司法鑑定報告。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

01/29 全台詐欺最新數據

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

