地方 地方焦點

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

▲基隆安樂區公民座談會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆安樂區公民座談會，副市長邱佩琳：持續傾聽、回應地方需求。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府1月31日晚間於安樂區公所舉辦「安樂區公民座談會」，由副市長邱佩琳率領市府相關局處首長，與安樂區議員、里長及在地市民面對面交流，針對交通建設、停車空間、公共安全及生活環境等議題，廣泛傾聽地方意見，並由各權責單位即時說明與回應。

邱佩琳表示，市府將持續透過公民座談機制，深化與市民的雙向溝通，讓市政推動更貼近民眾實際需求。她強調，市府一向站在市民立場，同理地方所需，凡屬市府權責事項，皆會積極研議並推動改善；涉及中央權責的建設與政策，也將主動與中央溝通爭取，為市民爭取最大公共利益。透過面對面交流，有助於更精準掌握地方問題，提升政策推動效率。

座談會中，民眾反映安樂區停車空間不足，建議活化閒置土地作為停車場；另提出新社區公車站牌設置需協調地主、民眾囤積物品衍生公共安全疑慮、安和一街123巷公車亭破損，以及騎樓整平改善進度等問題。對此，交通處表示，將安排會勘評估國產署土地作為停車場的可行性，四維里停車場已完成設計，預計今年發包施工；都發處指出，安樂區騎樓整平改善已納入今年度計畫，並已於農曆年前聯繫家屬協助清除堆積雜物；消防局將透過社區大會加強防火宣導；公車處則表示，將朝設置站牌方向與地主協調，並協助修繕安和一街123巷公車亭，相關設備也將視預算逐步汰換。

▲基隆安樂區公民座談會。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對萬瑞快速道路與大武崙分洪道建設進度，交通處說明，萬瑞快速道路外環道可行性評估已通過，後續將進入設計階段，並加速與中央協調；工務處表示，大武崙分洪道屬長期計畫的最後一期，目前正辦理棒球場滯洪池設置，相關污水道接管工程也將同步推動。

此外，民眾亦反映安樂社區二期住宅停車場承租、地下停車場消防設備更新、四維里運動公園涼亭漏水，以及安樂高中公園接送區交通壅塞等問題，市府各相關單位均於現場說明後續輔導、修繕及改善方向，展現即時回應地方需求的決心。

邱佩琳最後強調，公民座談會是市府直接傾聽民意、即時回應的重要平台，市府將持續透過跨局處合作，逐案追蹤地方反映事項，確保改善措施落實到位，與市民攜手打造更安全、便利、宜居的安樂區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

關鍵字：

基隆市安樂區座談會邱佩琳

