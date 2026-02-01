　
地方 地方焦點

新北土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

▲新北土城農會慶祝農民節。（圖／新北市農業局提供）

▲土城區農會農民節盛大展開，農業局長諶錫輝（中）表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員，鼓勵農友持續耕耘與累積農業實力。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

土城區農會於1月31日盛大舉辦2026年農民節慶祝大會，活動結合年貨大街熱鬧登場，首度邀請米其林推薦名店及胖卡餐車進駐，吸引大批民眾湧入，現場人潮絡繹不絕。新北市副秘書長張其強到場，感謝農友一年來的辛勞付出，並表揚傑出農事小組長、優良農民及有功人員，勉勵農友持續耕耘、厚植農業實力。

土城區農會今年擴大舉辦農民節活動，表揚區內長期投入農業推廣與發展的有功人員。其中，在地農友邱顯輝及邱奕豪父子檔，分別榮獲「農事推廣教育有功人員獎」及「四健推廣教育有功人員獎」，備受肯定。青農邱奕豪退伍後即返鄉投入家中農務，與父親共同經營「輝要有機菜園」，在亦師亦友的帶領下，從清晨的拔菜、除草、整地、育苗、有機堆肥製作到蔬菜配送，逐步承接多年累積的耕作經驗，成為能獨立作業的重要夥伴。

此外，邱奕豪亦擔任土城區農會公共服務講師，透過帶領孩童走進菜園，親身體驗食農教育，在實作中學習有機耕作知識，並將親手栽培的有機蔬菜帶回家，拉近孩子與農業之間的距離。邱奕豪表示，務農雖然辛勞，但換得身心的自在與踏實無可替代，未來將持續以有機農業實踐「吃當地、吃當季、減少碳足跡」理念，期盼在這片珍貴土地上深耕不輟，成為願意承接土地、守護環境的人。

▲新北土城農會慶祝農民節。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副秘書長張其強到場感謝農友一年來的辛勞與付出。

土城區農會理事長邱顯俊表示，今年農會特別擴大辦理農民節慶祝活動，不僅由農會家政班精心規劃年貨大街，端出各式拿手料理，展現家政班豐碩成果，也廣邀全台各地農、漁會及新北市青農共同參與展售。今年更首度邀請米其林推薦名店及胖卡餐車進駐，現場超過百攤共襄盛舉，氣氛熱鬧非凡。配合農曆年前採購熱潮，期盼推廣各地優質農特產品，以實際行動支持在地農友，並向農民長年辛勤耕作表達肯定與感謝。

邱顯俊也指出，土城區農會將持續深耕在地服務，並透過辦理社區小舖協助農友拓展銷售通路，成為農民朋友最穩固、最值得信賴的依靠。

▲新北土城農會慶祝農民節。（圖／新北市農業局提供）

▲青農邱奕豪本次榮獲「四健推廣教育有功人員獎」，與父親共同經營「輝要有機菜園」。

副秘書長張其強表示，土城區農會長期投入農村發展，不僅成立綠色照顧站，提供長者多元服務，更在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉之際，迅速動員志工、家政班成員、推廣義指及在地民眾，累計458人次組成「媽媽超人」團隊前往災區，投入家園重建，展現農會深厚的社會責任與行動力。

張其強指出，市府團隊未來將持續推動「農業健康市／式」政策，透過辦理希望市集、青農力計畫及農漁民長者健康檢查等多項措施，成為農民最有力的後盾，期盼新北農業持續發光發熱。

▲新北土城農會慶祝農民節。（圖／新北市農業局提供）

▲土城區農會年貨大街也由新北青農出席展售各式新北優質農特產品。

