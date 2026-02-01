新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

▲新北替代役採取「1對1陪伴」方式，讓每位參與者獲得適切協助與關懷。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

寒冬歲末，新北市政府民政局、深坑區公所攜手社團法人臺灣通用無障礙生活扶助協會，於1月31日前往深坑區健順安養中心舉辦「寒冬送暖」公益服務活動。活動邀集替代役役男、備役青年及志工共同參與，透過帶動唱、健康操、春聯書寫及摺紙手作等互動安排，陪伴長者與身心障礙朋友迎接新春，讓安養中心洋溢溫馨與歡樂氛圍。

新北市民政局長林耀長表示，替代役役男與退伍備役青年長期投入各項公益服務，無論在重大災害或社會需要的第一線，總能迅速投入支援行列。此次實際走入照護機構，陪伴長者與身心障礙朋友，不僅展現替代役制度在日常公益與公共支援上的行動力與彈性，也具體實踐「役畢不退場、服務不間斷」的精神。

本次活動採「一對一陪伴」方式，由現役替代役役男、新北市替代役編管中心備役青年及臺扶會志工細心陪伴長者完成春聯書寫與摺紙創作，讓每位參與者都能獲得適切協助與溫暖關懷。臺扶會亦貼心規劃交通接送與陪伴動線，結合青年志工的力量，讓長者與身心障礙朋友能安心參與活動，落實無障礙生活與社會融合理念。

參與服務的羅姓役男分享，為了在活動中能好好陪伴長輩，事前特地在家反覆練習摺紙技巧。實際互動時，看見長者專注創作、露出滿足笑容，讓他深刻感受到陪伴的力量，也體會到公益服務所帶來的真實溫暖。

退伍屆滿6年的替代役備役鍾姓役男則表示，出社會後忙於工作與家庭，能在春節前夕重返公益服務現場格外珍貴。透過與長者的互動交流，不僅付出時間與心力，也在陪伴中獲得感動與力量，再次找回服務社會的初心。

民政局指出，市府未來將持續結合替代役制度與民間團體的專業能量，鼓勵替代役及備役役男投入多元公益服務，透過公私協力推動世代共融與友善社會，讓公共服務的溫暖在地方持續扎根、向外擴散。