　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

▲新北替代役青年暖心相伴。（圖／新北市民政局提供）

▲新北替代役採取「1對1陪伴」方式，讓每位參與者獲得適切協助與關懷。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

寒冬歲末，新北市政府民政局、深坑區公所攜手社團法人臺灣通用無障礙生活扶助協會，於1月31日前往深坑區健順安養中心舉辦「寒冬送暖」公益服務活動。活動邀集替代役役男、備役青年及志工共同參與，透過帶動唱、健康操、春聯書寫及摺紙手作等互動安排，陪伴長者與身心障礙朋友迎接新春，讓安養中心洋溢溫馨與歡樂氛圍。

新北市民政局長林耀長表示，替代役役男與退伍備役青年長期投入各項公益服務，無論在重大災害或社會需要的第一線，總能迅速投入支援行列。此次實際走入照護機構，陪伴長者與身心障礙朋友，不僅展現替代役制度在日常公益與公共支援上的行動力與彈性，也具體實踐「役畢不退場、服務不間斷」的精神。

▲新北替代役青年暖心相伴。（圖／新北市民政局提供）

本次活動採「一對一陪伴」方式，由現役替代役役男、新北市替代役編管中心備役青年及臺扶會志工細心陪伴長者完成春聯書寫與摺紙創作，讓每位參與者都能獲得適切協助與溫暖關懷。臺扶會亦貼心規劃交通接送與陪伴動線，結合青年志工的力量，讓長者與身心障礙朋友能安心參與活動，落實無障礙生活與社會融合理念。

參與服務的羅姓役男分享，為了在活動中能好好陪伴長輩，事前特地在家反覆練習摺紙技巧。實際互動時，看見長者專注創作、露出滿足笑容，讓他深刻感受到陪伴的力量，也體會到公益服務所帶來的真實溫暖。

▲新北替代役青年暖心相伴。（圖／新北市民政局提供）

退伍屆滿6年的替代役備役鍾姓役男則表示，出社會後忙於工作與家庭，能在春節前夕重返公益服務現場格外珍貴。透過與長者的互動交流，不僅付出時間與心力，也在陪伴中獲得感動與力量，再次找回服務社會的初心。

民政局指出，市府未來將持續結合替代役制度與民間團體的專業能量，鼓勵替代役及備役役男投入多元公益服務，透過公私協力推動世代共融與友善社會，讓公共服務的溫暖在地方持續扎根、向外擴散。

▲新北替代役青年暖心相伴。（圖／新北市民政局提供）

▲新北替代役青年暖心相伴。（圖／新北市民政局提供）

【更多新聞】

►萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

基隆市府春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

迎新納福過好年　基隆市府「馬來迎吉」春聯亮相

基隆民眾注意！春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

邁向「零職災」終極目標　黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎　克明宮慨贈獎金

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

新北土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

基隆市府春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

迎新納福過好年　基隆市府「馬來迎吉」春聯亮相

基隆民眾注意！春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

邁向「零職災」終極目標　黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎　克明宮慨贈獎金

2山友台東爬浸水營古道腰、腳受傷被困　警消雨夜徒步接力救下山

新北土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

快訊／北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝光、兒外出躲過一劫

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

兆元宴大展鴻圖！黃仁勳供應鏈夥伴「這家」　去年漲勢最兇

SEVENTEEN DK紳士藍西裝帥炸機場！Becky上身Ralph Lauren新包氣場全開

黃仁勳「兆元宴」最愛2道菜曝光！8桌菜總價9.6萬　還發香腸油飯

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

【噴2層樓高】萬里加投公共浴池鑽探　「竟挖到溫泉」狂噴6米超驚人

地方熱門新聞

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

林建南北區成立初選總部陳亭妃、王定宇齊站台

迎新納福過好年　基隆「馬來迎吉」春聯亮相

南消一大走入新營民榮社區攜手守護春節居家安全

春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

台南勞工局溫馨辦尾牙局長王鑫基送紅包祝福下一代

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎

雲林家扶祖孫穿和服遊澄霖　沉香園區送暖迎新年

更多熱門

相關新聞

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

為關懷寒冬中弱勢族群，中華民國全國工業總會於1月29日辦理2026年度歲末寒冬「基隆愛心之旅」活動，攜手多家工業企業捐贈新年加菜金及多項民生物資，送往基隆市社區關懷據點與全日型住宿式身心障礙福利機構，為身心障礙者與長者提前送上溫暖祝福。

青工總會嘉義寒冬送暖320戶弱勢家庭

青工總會嘉義寒冬送暖320戶弱勢家庭

暖心蘆竹寒冬送暖　讓關懷源源不絕

暖心蘆竹寒冬送暖　讓關懷源源不絕

大觀音亭暨祀典興濟宮歲末公益溫暖府城迎馬年

大觀音亭暨祀典興濟宮歲末公益溫暖府城迎馬年

九華山地藏庵捐款竹崎寒冬送暖活動

九華山地藏庵捐款竹崎寒冬送暖活動

關鍵字：

新北替代役寒冬送暖公益服務

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

快訊／北市光復南路火警　2人不治

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

德國18歲女子突遭陌生男拉下軌道雙亡

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

方順吉遭影射約開房怒控「仙人跳」報案發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面