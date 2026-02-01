基隆民眾注意！春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

▲基隆民眾注意！春節垃圾收運時程公布，除夕收運到晚間6點。（圖／ETtoday資料照／記者周宸亘攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市環保局公布2026年農曆春節連假垃圾清運時程，提醒市民配合指定時間進行年終大掃除，並可下載「基隆垃圾車來了」APP，隨時掌握垃圾車即時動態；2月16日除夕當天垃圾收運至晚間6點，各站到站時間以聽到垃圾車聲音為準。

環保局表示，春節前自2月9日至2月15日，除2月11日暫停收運外，其餘日期皆正常清運，並自下午1點30分起加收垃圾。其中2月15日中午過後將加開清運班次，到站時間同樣以垃圾車聲音為準。2月16日除夕垃圾收運至晚間6點；2月17日至2月19日（大年初一至初三）暫停垃圾清運。自2月20日（初四）起恢復正常清運作業，除仁愛區依原清運方式辦理外，其餘六區自下午1時30分起加收垃圾，到站時間以聽到垃圾車音樂為準。

環保局長馬仲豪表示，市長謝國樑體恤清潔隊員於農曆初四提早出勤、維護市容環境的辛勞，將針對當日出勤人員給予加班費及補休一天；同時也呼籲市民，隊員執勤時無須贈送紅包或禮品，一句誠摯的「謝謝」就是最大的支持與鼓勵。

馬仲豪提醒，春節前夕家戶進行年終大掃除期間，若有大型家具或家戶廢棄物清運需求，務必於2月14日前完成登記；若於非指定時間或地點排出大型或家戶廢棄物，將依規定處以新臺幣4,800元以上罰鍰，呼籲市民共同遵守規定，維護乾淨家園，安心除舊布新過好年。