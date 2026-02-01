　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆推穿戴式跌倒自動通報　強化獨居長者安全防護

▲基隆推穿戴式跌倒自動通報設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府推穿戴式跌倒自動通報設備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升獨居長者生活安全，基隆市政府自2025年11月起推出「穿戴式跌倒自動通報設備」，提供符合資格的獨居長輩免費配戴使用。設備具備跌倒自動偵測與一鍵緊急求救功能，當系統偵測到異常或長輩按下求救鍵時，將即時透過手機發送警示訊息及定位資訊給緊急聯絡人，運用智慧科技即時啟動關懷與救援機制。

基隆市於2025年正式邁入超高齡社會，加上地形多山，不少長輩居住於半山腰地區，日常外出需步行斜坡或長段樓梯，一旦跌倒或突發意外，恐因人煙稀少而延誤救援，成為獨居長者最擔心的安全隱憂。市府因此導入具即時通報功能的穿戴式設備，協助長輩在意外發生的第一時間獲得必要協助。

▲基隆推穿戴式跌倒自動通報設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

居住於仁愛區半山腰的78歲董阿嬤，因脊椎側彎需定期外出復健，過去曾在家中跌倒、無法自行起身，至今仍心有餘悸。市府協助裝設穿戴式跌倒自動通報設備後，不僅能即時偵測跌倒並回傳定位，外型設計也相當輕巧美觀，讓她能安心配戴。董阿嬤笑著表示，有了這項設備，「心安很多，真的是揪感心！」

基隆市社會處長楊玉欣指出，截至2025年底，基隆市列冊獨居長者近1,900人，市府持續透過科技導入與多元關懷服務，回應長輩對生活安全與陪伴支持的需求。她也提醒，本項「穿戴式跌倒自動通報設備」開放設籍或實際居住於基隆市、年滿65歲以上的獨居老人免費申請，民眾可攜帶身分證及印章，至戶籍所在地區公所社政課辦理，經確認符合資格後，將由合作廠商主動聯繫並到府安裝與教學，協助長者安心生活、平安出行。

【更多新聞】

►萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從訓練到應變全面升級　基隆防災士強化組織應變力

基隆推穿戴式跌倒自動通報　強化獨居長者安全防護

新北土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

基隆市府春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

迎新納福過好年　基隆市府「馬來迎吉」春聯亮相

基隆民眾注意！春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

從訓練到應變全面升級　基隆防災士強化組織應變力

基隆推穿戴式跌倒自動通報　強化獨居長者安全防護

新北土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

基隆市府春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

迎新納福過好年　基隆市府「馬來迎吉」春聯亮相

基隆民眾注意！春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

從訓練到應變全面升級　基隆防災士強化組織應變力

基隆推穿戴式跌倒自動通報　強化獨居長者安全防護

2山友台東爬浸水營古道腰、腳受傷被困　警消雨夜徒步接力救下山

新北土城農會慶祝農民節　米其林名店進駐年貨大街

新北替代役青年暖心相伴　紙藝互動陪長者迎春納福

賓士電動卡車「展開歐陸2400KM長征測試」！超高功率30分鐘充到80%

快訊／北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝光、兒外出躲過一劫

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

兆元宴大展鴻圖！黃仁勳供應鏈夥伴「這家」　去年漲勢最兇

SEVENTEEN DK紳士藍西裝帥炸機場！Becky上身Ralph Lauren新包氣場全開

LingOrm抵台機場塞爆　見整排娃娃一一幫開光

地方熱門新聞

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

林建南北區成立初選總部陳亭妃、王定宇齊站台

迎新納福過好年　基隆「馬來迎吉」春聯亮相

南消一大走入新營民榮社區攜手守護春節居家安全

春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

台南勞工局溫馨辦尾牙局長王鑫基送紅包祝福下一代

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃

黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

更多熱門

相關新聞

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝企業力挺

為關懷寒冬中弱勢族群，中華民國全國工業總會於1月29日辦理2026年度歲末寒冬「基隆愛心之旅」活動，攜手多家工業企業捐贈新年加菜金及多項民生物資，送往基隆市社區關懷據點與全日型住宿式身心障礙福利機構，為身心障礙者與長者提前送上溫暖祝福。

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

迎新納福過好年　基隆「馬來迎吉」春聯亮相

迎新納福過好年　基隆「馬來迎吉」春聯亮相

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送現金

東慈揪爺奶圍爐！攜手財神爺送現金

關鍵字：

基隆市獨居跌倒通報穿戴式

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

快訊／北市光復南路火警　2人不治

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

德國18歲女子突遭陌生男拉下軌道雙亡

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

方順吉遭影射約開房怒控「仙人跳」報案發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面