基隆推穿戴式跌倒自動通報　強化獨居長者安全防護

▲基隆市府推穿戴式跌倒自動通報設備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升獨居長者生活安全，基隆市政府自2025年11月起推出「穿戴式跌倒自動通報設備」，提供符合資格的獨居長輩免費配戴使用。設備具備跌倒自動偵測與一鍵緊急求救功能，當系統偵測到異常或長輩按下求救鍵時，將即時透過手機發送警示訊息及定位資訊給緊急聯絡人，運用智慧科技即時啟動關懷與救援機制。

基隆市於2025年正式邁入超高齡社會，加上地形多山，不少長輩居住於半山腰地區，日常外出需步行斜坡或長段樓梯，一旦跌倒或突發意外，恐因人煙稀少而延誤救援，成為獨居長者最擔心的安全隱憂。市府因此導入具即時通報功能的穿戴式設備，協助長輩在意外發生的第一時間獲得必要協助。

居住於仁愛區半山腰的78歲董阿嬤，因脊椎側彎需定期外出復健，過去曾在家中跌倒、無法自行起身，至今仍心有餘悸。市府協助裝設穿戴式跌倒自動通報設備後，不僅能即時偵測跌倒並回傳定位，外型設計也相當輕巧美觀，讓她能安心配戴。董阿嬤笑著表示，有了這項設備，「心安很多，真的是揪感心！」

基隆市社會處長楊玉欣指出，截至2025年底，基隆市列冊獨居長者近1,900人，市府持續透過科技導入與多元關懷服務，回應長輩對生活安全與陪伴支持的需求。她也提醒，本項「穿戴式跌倒自動通報設備」開放設籍或實際居住於基隆市、年滿65歲以上的獨居老人免費申請，民眾可攜帶身分證及印章，至戶籍所在地區公所社政課辦理，經確認符合資格後，將由合作廠商主動聯繫並到府安裝與教學，協助長者安心生活、平安出行。