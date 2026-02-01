全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

▲全國工業總會「基隆愛心之旅」送暖，邱佩琳感謝企業攜手關懷身障與長者。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為關懷寒冬中弱勢族群，中華民國全國工業總會於1月29日辦理2026年度歲末寒冬「基隆愛心之旅」活動，攜手多家工業企業捐贈新年加菜金及多項民生物資，送往基隆市社區關懷據點與全日型住宿式身心障礙福利機構，為身心障礙者與長者提前送上溫暖祝福。副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席活動並致贈感謝狀，感謝企業界以實際行動支持基隆社會福利工作。她表示，市府將持續透過公私協力，完善社會安全網，讓照顧更即時、服務不中斷，確保弱勢族群獲得穩定支持。

▲副市長邱佩琳致詞。



邱佩琳指出，市府長期重視身心障礙者與長者的生活照顧與權益保障，透過全日型身心障礙福利機構及社區關懷據點，結合共餐、健康促進及多元學習活動，持續強化在地支持系統。她強調，社會福利需長期投入，僅憑市府力量仍有限，特別感謝中華民國全國工業總會及企業夥伴持續回饋社會，讓更多市民在寒冬中感受到溫暖。

中華民國全國工業總會顧問陳煌銘表示，工總秉持「取之於社會、用之於社會」精神，自2011年起每年結合所屬工業同業公會及會員廠辦理寒冬送暖活動，將企業資源送往各縣市。今年再度走訪基隆，集結理監事與企業代表實地關懷，於農曆年前為身心障礙者及長者送上實質關懷與祝福。

社會處長楊玉欣補充指出，本次活動除捐贈數十萬元加菜金外，亦提供食品、尿布、看護墊、飲用奶粉及營養補充品等多項生活物資，對社區關懷據點及身心障礙福利機構的日常運作助益良多。

邱佩琳最後強調，市府未來將持續與企業及民間團體攜手合作，透過公私協力把資源送到最需要的地方，讓小愛匯聚成大愛，共同打造更溫暖、更有愛的基隆。