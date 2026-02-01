　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

▲全國工業總會走訪基隆送暖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全國工業總會「基隆愛心之旅」送暖，邱佩琳感謝企業攜手關懷身障與長者。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為關懷寒冬中弱勢族群，中華民國全國工業總會於1月29日辦理2026年度歲末寒冬「基隆愛心之旅」活動，攜手多家工業企業捐贈新年加菜金及多項民生物資，送往基隆市社區關懷據點與全日型住宿式身心障礙福利機構，為身心障礙者與長者提前送上溫暖祝福。副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席活動並致贈感謝狀，感謝企業界以實際行動支持基隆社會福利工作。她表示，市府將持續透過公私協力，完善社會安全網，讓照顧更即時、服務不中斷，確保弱勢族群獲得穩定支持。

▲全國工業總會走訪基隆送暖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳指出，市府長期重視身心障礙者與長者的生活照顧與權益保障，透過全日型身心障礙福利機構及社區關懷據點，結合共餐、健康促進及多元學習活動，持續強化在地支持系統。她強調，社會福利需長期投入，僅憑市府力量仍有限，特別感謝中華民國全國工業總會及企業夥伴持續回饋社會，讓更多市民在寒冬中感受到溫暖。

中華民國全國工業總會顧問陳煌銘表示，工總秉持「取之於社會、用之於社會」精神，自2011年起每年結合所屬工業同業公會及會員廠辦理寒冬送暖活動，將企業資源送往各縣市。今年再度走訪基隆，集結理監事與企業代表實地關懷，於農曆年前為身心障礙者及長者送上實質關懷與祝福。

▲全國工業總會走訪基隆送暖。（圖／記者郭世賢翻攝）

社會處長楊玉欣補充指出，本次活動除捐贈數十萬元加菜金外，亦提供食品、尿布、看護墊、飲用奶粉及營養補充品等多項生活物資，對社區關懷據點及身心障礙福利機構的日常運作助益良多。

邱佩琳最後強調，市府未來將持續與企業及民間團體攜手合作，透過公私協力把資源送到最需要的地方，讓小愛匯聚成大愛，共同打造更溫暖、更有愛的基隆。

【更多新聞】

►萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

基隆市府春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

迎新納福過好年　基隆市府「馬來迎吉」春聯亮相

基隆民眾注意！春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

邁向「零職災」終極目標　黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎　克明宮慨贈獎金

南投農民節表彰大會　埔里果樹產銷班第4班獲頒南投之光

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

基隆市府春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

迎新納福過好年　基隆市府「馬來迎吉」春聯亮相

基隆民眾注意！春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

邁向「零職災」終極目標　黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎　克明宮慨贈獎金

南投農民節表彰大會　埔里果樹產銷班第4班獲頒南投之光

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

快訊／北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光、兒外出躲過一劫

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

兆元宴大展鴻圖！黃仁勳供應鏈夥伴「這家」　去年漲勢最兇

SEVENTEEN DK紳士藍西裝帥炸機場！Becky上身Ralph Lauren新包氣場全開

黃仁勳「兆元宴」最愛2道菜曝光！8桌菜總價9.6萬　還發香腸油飯

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

布加迪山豬王超跑「里程數破17.5萬公里」！車主身分絕非一般人

80萬被騙不甘！藥師上網搜「追回詐騙款項」二度受害　差點賠掉房

未禮讓行人罰6000？駕駛打官司　法官算完「枕木紋」數學題：撤單

全國工總「基隆愛心之旅」送暖　邱佩琳感謝力挺社會福利

【柴神刮刮樂】讓柴柴挑刮刮樂竟中5000！

地方熱門新聞

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

林建南北區成立初選總部陳亭妃、王定宇齊站台

迎新納福過好年　基隆「馬來迎吉」春聯亮相

春節垃圾收運時程出爐　除夕收運到晚間6點

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

南消一大走入新營民榮社區攜手守護春節居家安全

南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

台南勞工局溫馨辦尾牙局長王鑫基送紅包祝福下一代

黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

南投縣辦理農民節表彰大會向農民致敬

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎

更多熱門

相關新聞

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

基隆春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

農曆春節將至，為表達對國軍官兵長年辛勞付出的敬意與感謝，基隆市政府特別辦理春節敬軍活動。副市長邱佩琳於1月29日代表市長謝國樑，慰問基隆地區各駐軍部隊及官兵，致贈春節加菜金，感謝國軍官兵在春節期間堅守崗位、守護家園，讓市民能夠安心歡度佳節。

迎新納福過好年　基隆「馬來迎吉」春聯亮相

迎新納福過好年　基隆「馬來迎吉」春聯亮相

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

基隆安樂區公民座談會　邱佩琳：讓市政更貼近民意

青工總會嘉義寒冬送暖320戶弱勢家庭

青工總會嘉義寒冬送暖320戶弱勢家庭

暖心蘆竹寒冬送暖　讓關懷源源不絕

暖心蘆竹寒冬送暖　讓關懷源源不絕

關鍵字：

基隆市寒冬送暖弱勢關懷社會福利

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

快訊／北市光復南路火警　2人不治

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

男童收紅包雙手合十　連黃仁勳都融化了

LingOrm抵台！千人塞爆桃機

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面