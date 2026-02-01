基隆市府春節前夕敬軍送暖　邱佩琳致謝國軍守護家園

▲基隆市府春節敬軍，副市長邱佩琳慰問官兵感謝守護家園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節將至，為表達對國軍官兵長年辛勞付出的敬意與感謝，基隆市政府特別辦理春節敬軍活動。副市長邱佩琳於1月29日代表市長謝國樑，慰問基隆地區各駐軍部隊及官兵，致贈春節加菜金，感謝國軍官兵在春節期間堅守崗位、守護家園，讓市民能夠安心歡度佳節。

邱佩琳表示，國軍官兵犧牲與家人團聚的寶貴時光，長年站在第一線執行各項國防與支援任務，是社會安定的重要基石。正因有國軍官兵的無私奉獻，國人才能在節慶期間享有安全無虞的生活環境，市府對此表達最誠摯的感謝與敬意。

▲副市長邱佩琳致詞。

邱佩琳也特別肯定國軍在天然災害發生時，總是第一時間投入救災與復原工作，展現高度使命感與行動力。她指出，前年山陀兒颱風侵襲期間，國軍官兵迅速協助地方政府及救災人員進行災後復原，讓受災地區在最短時間內恢復正常生活，令人由衷感佩。

此次慰問行程中，除致贈各駐軍單位春節加菜金外，邱佩琳也在民政處長呂謦煒陪同下，特別致贈市府今年新推出的「2026 HORSE發生」一元紅包，祝福官兵們新的一年平安順遂、好事連連，並期盼國軍持續成為守護國家與人民最堅實的力量。