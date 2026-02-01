從訓練到應變全面升級　基隆防災士強化組織應變力

▲基隆市防災士協會辦理2026年聯席會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市防災士協會於1月24日召開「2026年第一屆第二次理監事聯席會議」，由理事長許呈任主持，常務理事、常務監事及理監事成員等約20人出席，針對協會目前運作情形及未來防災士推動方向進行深入交流與討論，期盼持續強化基隆市整體防災能量。

會中舉行無人機捐贈儀式，由竹茂實業有限公司負責人江勝嘉先生慷慨捐贈無人機兩部，提供防災士協會作為教育訓練及災害應變使用。理事長許呈任代表協會受贈，並致贈感謝狀，感謝企業以實際行動支持地方防災工作。同時，會中亦頒發理監事聘書，進一步健全協會組織運作。

▲理事長許呈任頒發理監事聘書。

消防局災害管理科長陳進源於會中指出，截至2026年1月26日止，基隆市防災士人數已達1,683人，分布於全市7個行政區。未來將透過跨單位協調與合作機制，持續強化防災士在各區公所防災推動上的支援角色，為因應大規模災害做好萬全準備。

常務理事陳偉建科員說明，協會今年重點工作將聚焦於7至8月颱風季及9月國家防災日等重要時程，規劃於各大賣場設置防災專區，推廣緊急避難包概念，並號召防災士成員分區進駐賣場與店家，協助民眾在日常購物時同步補充防災物資，落實「平時有準備，災時不狼狽」的防災理念。

理事長許呈任表示，除持續推動協會會務發展外，目前已於各行政區設置聯絡窗口，協助區公所在防災士整體運作與推動上更加順暢。同時，鑒於近期火災事故頻傳，他也分享多起除濕機引發火災的實際案例，提醒民眾務必重視用電安全，確實落實「電器不用要拔插頭、人離火熄」等防火觀念，共同守護居家安全。

▲理事長許呈任（左）感謝竹茂實業有限公司江勝嘉先生贈致無人機。

▲會中頒發常務理事聘書。