迎新納福過好年　基隆市府「馬來迎吉」春聯亮相

▲基隆市府「馬來迎吉」春聯迎馬年。

記者郭世賢／基隆報導

為迎接2026丙午馬年，基隆市政府正式發表年度春聯「馬來迎吉」及馬年限定一元紅包。此次由市府綜合發展處精心設計，融合傳統年節意象與創新巧思，打造兼具祝福寓意與生活感的新年開運小物，展現馬年奔騰向前的活力與無限希望，並祈願全體市民朋友在嶄新的一年中財運亨通、萬事大吉。

綜合發展處長陳瑋表示，今年春聯首度將國語與臺語諧音趣味融入祝福語中，「馬來迎吉」字面寓意福運盈滿、吉星高照，若以臺語讀音更蘊含「要來贏錢」的富足祝願，期盼市民在新年做好萬全準備、掌握先機，於各行各業皆能諸事順利、收穫豐饒。

市府副發言人林廷翰指出，馬年一元紅包設計別出心裁，封面標語「2026 Horse發生」取自「好事發生」諧音，搭配可愛小馬元素，為新春增添喜氣。紅包封面採可拆卸式設計，拆卸後可化身創意杯墊，將祝福融入日常生活，兼具生活美學與實用性，期盼大小朋友在馬年的每一天都能與好事相伴。

市府副發言人鍾明指補充，今年新春紅包亦承載人文關懷。市府首度與本市「安樂小作所」庇護工場合作，紅包上象徵財氣的一元硬幣，皆由身心障礙朋友親手逐一黏貼完成，不僅是一份賀禮，更是支持身障朋友自立生活的實質行動，展現基隆共融有愛的城市精神。

關於春聯發放事宜，市府副發言人吳禹辰說明，市府規劃於1月26日前將春聯配送至各區公所，並由里鄰長協助派發至各家戶，民眾亦可前往里辦公處領取。市府誠摯邀請市民貼上新春聯，與市府團隊一同迎接溫暖、平安且充滿希望的丙午馬年。