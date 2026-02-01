　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵列車。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵增開直達台南的列車。（示意圖／台灣高鐵提供）

生活中心／綜合報導

邁入2月，多項新制上路，最受矚目的加熱菸可免稅攜200支入境，但僅限台灣免稅店合法販售的產品，違規從國外帶回加熱菸最高罰500萬元。另外，高鐵加開直達台南的車次，台鐵個人訂票上限放寬為9張；醫藥方面，健保擴增多款癌藥給付，病人一年最多省192萬。《ETtoday新聞雲》整理新制懶人包，供讀者參考。

》加熱菸200支免稅有陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，2月1日起施行。

不過，國健署提醒，目前國內通過的兩家業者表示其他國家「沒有台灣通過的相同品項和組合元件」，所以入境旅客還是「不能從其他國家攜帶加熱菸和組合元件進來台灣」，只能在台灣本島及離島免稅店買合法通過的產品，若違規攜帶從國外買的電子煙/加熱菸相關產品或元件，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。【更多詳情】

▲▼免稅菸酒。（圖／ETtoday攝影中心）

▲財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定。（圖／ETtoday攝影中心）


》高鐵增開「台北-台南」直達車

台灣高鐵表示，因應旅客需求並提升服務品質，2月2日起再增班，每周增開夜間時段南下列車共計6班次，總班次將達1,134班；新增開車次採全新停靠模式，其中1985車次自每周一至每周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站。【更多詳情】

》台鐵購票4大新制

為提升旅客購票方便性，台鐵祭出購票4大新制，除了可線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限將從6張放寬為9張，開放訂票首日為2月3日。【更多詳情】

▲▼台鐵4大購票新制。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵4大購票新制。（圖／台鐵公司提供）


》虎航新名牌移除中文姓氏

台灣虎航宣布，因應現代社群媒體發達，兼顧服務識別與第一線同仁隱私，自2月1日起，第一線同仁可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌。新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露，讓同仁能在更具安全感的環境下，專注於執行旅客服務及飛航安全程序。

》過年換新鈔2/9起可兌換

換新鈔成為每年「儀式感」濃厚的動作，央行宣布，已請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定全台共455家分行及郵局，作為今年指定兌鈔據點，自2月9日起至2月13日可以兌換。

民眾可透過Google地圖（https://reurl.cc/W8aYDO）查詢。兌換期間，各指定兌鈔據點門口及營業廳將貼出公告，說明「本分行（郵局）提供兌換新鈔」及「壹佰元券每人限兌100張，其餘面額酌量供應」等規定。有兌換需求的民眾請提早規劃。

》健保擴大給付7項藥品

●5項癌症用藥
癌友每年可省下藥費約52.4萬元至約192萬元不等

●1項放寬脊髓病變引起逼尿肌過動症及尿失禁病人用藥
不須每年均接受尿動力學檢查

●1項放寬泛視神經脊髓炎病人復發給付條件

▲▼衛福部新制。（圖／衛福部提供）

▲衛福部2月新制。（圖／衛福部提供）※點圖放大


》146萬慢病族可提前領藥

今年春節連假長達9天，衛福部首度放寬「提前領慢箋」時間，從原本的提前10天調整為可提前14天，自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量，讓準備民眾不管是返鄉或者出遊，都可以在春節前充分備足需要的藥品，避免用藥中斷。【更多詳情】

另外，過年期間如果遭遇身體不適，可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形。【更多詳情】

》計程車春節加成

為因應春節期間計程車營運成本與需求增加，新北市交通局公告，2026年計程車春節加成自2月11日0時起至2月22日24時止，期間加成30元費用將直接納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步，提醒民眾搭車前留意計費方式，保障自身權益。

另外，桃園、台中、台南2月13日起每趟加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次則加收100元。其他縣市計程車春節加成收費也陸續公布。

》新北桃園生生喝鮮乳　北市放寬2歲申請

新北市政府表示，「新北鮮奶幸福週」將於2月23日開學日正式啟動，每週將提供設籍或就讀新北市的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52週不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。此外，自8月31日起，將擴及公私立國中學生。

▲▼新北鮮奶幸福週。（圖／市府提供）

▲新北鮮奶幸福週。（圖／市府提供）

桃園市政府也宣布，自2月23日起推出「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」計畫，凡設籍桃園市2至12歲兒童可憑卡至超商兌換鮮乳或豆漿，未就學孩童家長可至桃園網路e指通線上申請卡片，或至各區公所、圖書館及教育局申辦。

▲▼「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」計畫。（圖／市府提供）

▲「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」計畫。（圖／市府提供）

另外，台北市教育局表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策自2月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿2歲的幼兒。只要設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿，提前為孩子的成長補足關鍵營養。

教育局也提醒家長，學校於1月24日放寒假，接續春節假期，並於2月23日開學，但「鮮奶週報」不因放假而中斷。寒假與春節期間，家長仍可持數位卡證，帶著孩子到合作通路兌領鮮奶或豆漿

▲▼北市鮮奶週報擴大對象。（圖／市府提供）

▲北市鮮奶週報擴大對象。（圖／市府提供）


》泰國出入境旅客服務費調漲

泰國民航局（CAAT）宣布自2月1日起將針對所有在泰國出入境的旅客調漲旅客服務費，從原本的每人每趟15泰銖調升到25泰銖，漲幅達66.7%，而這也是該費用自2015年以來首次調整。此外，由泰國機場大眾有限公司（AOT）收取的國際旅客出境服務費已在2025年從730泰銖調漲至830泰銖。【更多詳情】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北市大安區住宅晚間惡火！　2人宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

北市議員中今彩800萬頭獎　詹為元「被問1事」求了：得主快自首

這畫面太暖！黃仁勳餐廳送簽名紅包　男童雙手合十深鞠躬

冷氣團南下變天！中部以北轉濕冷　低溫下探13度

醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎

館長直播賣「中國酒」悲劇了　新北財政局：已進入調查程序

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

北市議員中今彩800萬頭獎　詹為元「被問1事」求了：得主快自首

這畫面太暖！黃仁勳餐廳送簽名紅包　男童雙手合十深鞠躬

冷氣團南下變天！中部以北轉濕冷　低溫下探13度

醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎

館長直播賣「中國酒」悲劇了　新北財政局：已進入調查程序

有唱老祖宗？悍將潘奕誠、張育豪富邦集團謝年會各抽中10萬大獎

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

Melody談40歲後體悟「放過他，也是放過自己」　登封造型美出新高度

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

新春補財庫　一表看7家銀行數位帳戶新戶高利活存拚場

全台6間銷魂蛋塔每日限量新鮮出爐　千層巧克力、珍珠奶茶限定口味必點

AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光

伊朗高官稱與美談判架構有進展　軍方再度警告勿動武

TXT唱進大巨蛋！　休寧凱獻唱「想見你」

生活熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

男童收紅包雙手合十　連黃仁勳都融化了

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆

館長直播賣中國酒　新北財政局要查了

中部以北轉濕冷　低溫下探13度

出國別幫人帶行李！他被海關帶走嘆：家賊難防

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

空姐聯誼「一看現場對象傻眼」！網吵翻：不是好咖

更多熱門

相關新聞

高鐵新世代列車N700ST先跑直達車　訂票就能挑「票價不加價」

高鐵新世代列車N700ST先跑直達車　訂票就能挑「票價不加價」

高鐵新購新世代列車N700ST，首部車預計今年8月抵台，可望明年8月上路載客，台灣高鐵表示，未來N700ST新車將優先跑「直達車」載客，屆時旅客從訂票系統即可辨識新車班次，購票時就可選擇新車搭乘。

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」遭拉下

狀況解除！台鐵永康=台南「1男橋上情緒激動」遭拉下

快訊／台鐵永康=台南「陸橋有人徘徊」　雙線封鎖行車中斷

快訊／台鐵永康=台南「陸橋有人徘徊」　雙線封鎖行車中斷

陸「反向春運」成新趨勢 父母出農村走向大城市與子女過年

陸「反向春運」成新趨勢 父母出農村走向大城市與子女過年

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

價值逾9000萬！12公斤金飾丟在高鐵車廂裡 幸被列車長發現

關鍵字：

2月新制懶人包加熱菸高鐵台鐵

讀者迴響

熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

快訊／北市光復南路火警　2人不治

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

德國18歲女子突遭陌生男拉下軌道雙亡

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

方順吉遭影射約開房怒控「仙人跳」報案發不自殺聲明

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面