2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

▲高鐵增開直達台南的列車。（示意圖／台灣高鐵提供）

生活中心／綜合報導

邁入2月，多項新制上路，最受矚目的加熱菸可免稅攜200支入境，但僅限台灣免稅店合法販售的產品，違規從國外帶回加熱菸最高罰500萬元。另外，高鐵加開直達台南的車次，台鐵個人訂票上限放寬為9張；醫藥方面，健保擴增多款癌藥給付，病人一年最多省192萬。《ETtoday新聞雲》整理新制懶人包，供讀者參考。

》加熱菸200支免稅有陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定，新增入境旅客攜帶經衛福部核定通過健康風險評估的指定菸品200支（1條）免稅，2月1日起施行。

不過，國健署提醒，目前國內通過的兩家業者表示其他國家「沒有台灣通過的相同品項和組合元件」，所以入境旅客還是「不能從其他國家攜帶加熱菸和組合元件進來台灣」，只能在台灣本島及離島免稅店買合法通過的產品，若違規攜帶從國外買的電子煙/加熱菸相關產品或元件，可處新台幣5萬至500萬元罰鍰。【更多詳情】

▲財政部預告修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定。（圖／ETtoday攝影中心）



》高鐵增開「台北-台南」直達車

台灣高鐵表示，因應旅客需求並提升服務品質，2月2日起再增班，每周增開夜間時段南下列車共計6班次，總班次將達1,134班；新增開車次採全新停靠模式，其中1985車次自每周一至每周五晚間10時自南港站發車，停靠台北及板橋站後不停靠台中站、直達台南站後至左營站。【更多詳情】

》台鐵購票4大新制

為提升旅客購票方便性，台鐵祭出購票4大新制，除了可線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限將從6張放寬為9張，開放訂票首日為2月3日。【更多詳情】

▲台鐵4大購票新制。（圖／台鐵公司提供）



》虎航新名牌移除中文姓氏

台灣虎航宣布，因應現代社群媒體發達，兼顧服務識別與第一線同仁隱私，自2月1日起，第一線同仁可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌。新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識，透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露，讓同仁能在更具安全感的環境下，專注於執行旅客服務及飛航安全程序。

》過年換新鈔2/9起可兌換

換新鈔成為每年「儀式感」濃厚的動作，央行宣布，已請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政等8家金融機構，選定全台共455家分行及郵局，作為今年指定兌鈔據點，自2月9日起至2月13日可以兌換。

民眾可透過Google地圖（https://reurl.cc/W8aYDO）查詢。兌換期間，各指定兌鈔據點門口及營業廳將貼出公告，說明「本分行（郵局）提供兌換新鈔」及「壹佰元券每人限兌100張，其餘面額酌量供應」等規定。有兌換需求的民眾請提早規劃。

》健保擴大給付7項藥品

●5項癌症用藥

癌友每年可省下藥費約52.4萬元至約192萬元不等

●1項放寬脊髓病變引起逼尿肌過動症及尿失禁病人用藥

不須每年均接受尿動力學檢查

●1項放寬泛視神經脊髓炎病人復發給付條件

▲衛福部2月新制。（圖／衛福部提供）※點圖放大



》146萬慢病族可提前領藥



今年春節連假長達9天，衛福部首度放寬「提前領慢箋」時間，從原本的提前10天調整為可提前14天，自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量，讓準備民眾不管是返鄉或者出遊，都可以在春節前充分備足需要的藥品，避免用藥中斷。【更多詳情】

另外，過年期間如果遭遇身體不適，可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形。【更多詳情】

》計程車春節加成

為因應春節期間計程車營運成本與需求增加，新北市交通局公告，2026年計程車春節加成自2月11日0時起至2月22日24時止，期間加成30元費用將直接納入跳表金額，並與台北市、基隆市同步，提醒民眾搭車前留意計費方式，保障自身權益。

另外，桃園、台中、台南2月13日起每趟加收50元；桃園國際機場排班計程車每趟次則加收100元。其他縣市計程車春節加成收費也陸續公布。

》新北桃園生生喝鮮乳 北市放寬2歲申請

新北市政府表示，「新北鮮奶幸福週」將於2月23日開學日正式啟動，每週將提供設籍或就讀新北市的2至12歲學幼童1瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳，全年52週不中斷，預估超過33萬名孩子受惠。此外，自8月31日起，將擴及公私立國中學生。

▲新北鮮奶幸福週。（圖／市府提供）

桃園市政府也宣布，自2月23日起推出「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」計畫，凡設籍桃園市2至12歲兒童可憑卡至超商兌換鮮乳或豆漿，未就學孩童家長可至桃園網路e指通線上申請卡片，或至各區公所、圖書館及教育局申辦。

▲「生生喝鮮乳－桃園鈣健康」計畫。（圖／市府提供）

另外，台北市教育局表示，「鮮奶週報—生生喝鮮奶」政策自2月起放寬申請條件，補助對象向下延伸至「生理年齡」滿2歲的幼兒。只要設籍台北市，不論是否就讀幼兒園，只要滿2足歲當月，即可申請幼兒數位卡證，每週兌換一瓶鮮奶或豆漿，提前為孩子的成長補足關鍵營養。

教育局也提醒家長，學校於1月24日放寒假，接續春節假期，並於2月23日開學，但「鮮奶週報」不因放假而中斷。寒假與春節期間，家長仍可持數位卡證，帶著孩子到合作通路兌領鮮奶或豆漿

▲北市鮮奶週報擴大對象。（圖／市府提供）



》泰國出入境旅客服務費調漲

泰國民航局（CAAT）宣布自2月1日起將針對所有在泰國出入境的旅客調漲旅客服務費，從原本的每人每趟15泰銖調升到25泰銖，漲幅達66.7%，而這也是該費用自2015年以來首次調整。此外，由泰國機場大眾有限公司（AOT）收取的國際旅客出境服務費已在2025年從730泰銖調漲至830泰銖。【更多詳情】