超商新一波咖啡優惠！7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

▲7-ELEVEN精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）
記者林育綾／綜合報導
每逢月初，超商紛紛祭出新一波咖啡優惠，7-ELEVEN自2月1日起至2月5日推出「一起精品吧！」CITY PRIMA精品美式、拿鐵、馥芮白，同品項「買7送7」。全家2月1日至2月6日，Let’s Café特濃美式及拿鐵「2杯66元」，等於最低6折起。
★7-ELEVEN
●OPENPOINT行動隨時取
7-ELEVEN在「OPENPOINT行動隨時取」2月1日至2月5日，推出CITY PRIMA 每月1號「一起精品吧！擴大犒賞日」，指定精品咖啡「買7送7」。
・CITY PRIMA精品美式（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。
・CITY PRIMA精品拿鐵（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。
・CITY PRIMA精品馥芮白（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。
※兌換期限至2026年4月30日，實際兌換與販售依門市公告為準。
▼7-ELEVEN精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）
★全家
●APP隨買跨店取
全家在APP隨買跨店取，2月1日至2月6日期間推出指定咖啡2杯優惠：
・Let’s Café特濃美式（大杯，冷／熱不限），2杯66元，6折（原價55元／杯）。
・Let’s Café特濃拿鐵（大杯，冷／熱不限），2杯88元，68折（原價65元／杯）。
※每會員限購1組，兌換期限至2月28日，數量有限，售完為止。
▼全家2月1日至2月6日咖啡優惠。（圖／業者提供）
