「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

草莓正值產季，為讓民眾找出喜愛草莓，農業部介紹台灣6大草莓品種，現產量最高的是口感紮實的「香水」草莓，而「豐香」草莓曾是國內最大宗，以甜度高、香氣濃郁著稱，果實最大則是「紅冠」草莓。農業部提醒，挑選草莓以色澤鮮亮有光澤、顆粒飽滿且香味濃郁者佳，且等到要吃時才用流動清水逐個清洗。

每年12月至隔年4月是草莓產季，冬天則是盛產季，目前苗栗縣大湖鄉的草莓栽種面積約450公頃，面積與產量約占全國9成。面對各大品種草莓，民眾難免不知如何挑選。農業部日前在臉書介紹台灣六大類草莓，包括桃園1號「豐香」、桃園4號「紅冠」、香水，以及內湖一號「天來、蘋果」、台農一號與苗栗一號「戀香」。

農業部表示，說到台灣草莓，絕對不能不提桃園1號「豐香」草莓，因為它曾經長時間穩坐草莓界扛霸子，栽種面積最大，主要產區在苗栗大湖，特色是甜度高、香氣濃郁，是許多人記憶中最熟悉、最經典的草莓味。但目前產量最高則是「香水」草莓，主要產區仍是苗栗大湖，特色是口感紮實，酸甜度比豐香淡。

若民眾在水果攤看到特別大顆的草莓，農業部表示，很可能就是桃園4號「紅冠」，雖然外型稍微不規則，但果香清新，酸甜平衡，口感偏鬆軟，視覺和份量都很有存在感。而苗栗1號同樣大顆美觀，具有特殊香氣，口感紮實且甜度高。

農業部指出，民眾若想嘗試不一樣風味的話，台農1號和內湖1號「天來」一定要試試。台農1號不僅口感軟Q，還有醇厚的天然奶香，而「天來」則帶著淡淡的蘋果香氣，風味細緻又特別。

此外，民眾應該怎麼挑選、清洗與保存草莓，農業部建議，挑選時以色澤鮮亮有光澤，顆粒飽滿且香味濃郁者佳，且提醒要吃之前才洗草莓，清洗時草莓先放入流動的盆水中漂洗，之後在水龍頭下一一個別沖洗，最後再切除蒂頭。保存時則平鋪在容器底部後用保鮮膜封好，留部份空隙通氣，放入冰箱中冷藏可延長保存期限。