　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

▲▼苗栗大湖、獅潭等地區草莓持續盛產。（圖／農委會提供）

▲現在正是草莓產季，農業部為民眾介紹主要品種。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

草莓正值產季，為讓民眾找出喜愛草莓，農業部介紹台灣6大草莓品種，現產量最高的是口感紮實的「香水」草莓，而「豐香」草莓曾是國內最大宗，以甜度高、香氣濃郁著稱，果實最大則是「紅冠」草莓。農業部提醒，挑選草莓以色澤鮮亮有光澤、顆粒飽滿且香味濃郁者佳，且等到要吃時才用流動清水逐個清洗。

每年12月至隔年4月是草莓產季，冬天則是盛產季，目前苗栗縣大湖鄉的草莓栽種面積約450公頃，面積與產量約占全國9成。面對各大品種草莓，民眾難免不知如何挑選。農業部日前在臉書介紹台灣六大類草莓，包括桃園1號「豐香」、桃園4號「紅冠」、香水，以及內湖一號「天來、蘋果」、台農一號與苗栗一號「戀香」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼農業部介紹台灣草莓6大品種。（圖／農業部提供）

▲香水草莓是目前產量最高品種。（圖／農業部提供）

農業部表示，說到台灣草莓，絕對不能不提桃園1號「豐香」草莓，因為它曾經長時間穩坐草莓界扛霸子，栽種面積最大，主要產區在苗栗大湖，特色是甜度高、香氣濃郁，是許多人記憶中最熟悉、最經典的草莓味。但目前產量最高則是「香水」草莓，主要產區仍是苗栗大湖，特色是口感紮實，酸甜度比豐香淡。

▲▼農業部介紹台灣草莓6大品種。（圖／農業部提供）

▲桃園1號曾是台灣產量最高的草莓品種。（圖／農業部提供）

若民眾在水果攤看到特別大顆的草莓，農業部表示，很可能就是桃園4號「紅冠」，雖然外型稍微不規則，但果香清新，酸甜平衡，口感偏鬆軟，視覺和份量都很有存在感。而苗栗1號同樣大顆美觀，具有特殊香氣，口感紮實且甜度高。

▲▼農業部介紹台灣草莓6大品種。（圖／農業部提供）

▲苗栗1號外型大顆美觀。（圖／農業部提供）

農業部指出，民眾若想嘗試不一樣風味的話，台農1號和內湖1號「天來」一定要試試。台農1號不僅口感軟Q，還有醇厚的天然奶香，而「天來」則帶著淡淡的蘋果香氣，風味細緻又特別。

此外，民眾應該怎麼挑選、清洗與保存草莓，農業部建議，挑選時以色澤鮮亮有光澤，顆粒飽滿且香味濃郁者佳，且提醒要吃之前才洗草莓，清洗時草莓先放入流動的盆水中漂洗，之後在水龍頭下一一個別沖洗，最後再切除蒂頭。保存時則平鋪在容器底部後用保鮮膜封好，留部份空隙通氣，放入冰箱中冷藏可延長保存期限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中
快訊／國道深夜嚴重車禍　女駕駛亡、1女重傷
川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼
是誰？北市議員中「800萬頭獎」
下波「很強冷空氣」　連凍3天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

北市議員中今彩800萬頭獎　詹為元「被問1事」求了：得主快自首

這畫面太暖！黃仁勳餐廳送簽名紅包　男童雙手合十深鞠躬

冷氣團南下變天！中部以北轉濕冷　低溫下探13度

醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

北市議員中今彩800萬頭獎　詹為元「被問1事」求了：得主快自首

這畫面太暖！黃仁勳餐廳送簽名紅包　男童雙手合十深鞠躬

冷氣團南下變天！中部以北轉濕冷　低溫下探13度

醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎

超商新一波咖啡優惠！7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

2月1日星座運勢／金牛座理財要理性　射手避免重複消費

1300萬勞工注意　「勞退金修法」5大變革攸關荷包

葡萄牙逾19萬戶停電！　「全境警報」恐釀洪水土石流

快訊／國道深夜嚴重車禍　女駕駛亡、1女重傷

3種「負能量好友」遇到了快逃！別再委屈自己討好他們

AV女優驚罹致命子宮罕病！　自嘲「我太拚了」：或許見不到大家了

「大安森林公園一堆松鼠」民憂傳染漢他病毒　醫解答

打字、讀書、創作全靠意念　Neuralink腦機介面已讓21位癱瘓者重拾行動能力

米其林二星餐廳前菜是假的軟木塞！Restaurant A主廚桌邊做溫沙拉給你吃

【人倫悲劇】台中狠母餵藥殘忍殺子！　前夫、男友忍悲現身殯儀館

生活熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

下波「很強冷空氣」　連凍3天

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

快訊／全台有雨！　8級強風溼答答

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

男童收紅包雙手合十　連黃仁勳都融化了

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆

館長直播賣中國酒　新北財政局要查了

出國別幫人帶行李！他被海關帶走嘆：家賊難防

中部以北轉濕冷　低溫下探13度

更多熱門

相關新聞

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

手搖飲「發發The Far Far Farm」草莓季登場，今年選用當季草莓搭配綿密奶蓋推出全新「白雪莓莓系列」，即日起上市。期間消費滿額再送限量「發鴨紅包袋」，還有限時「買6送1」優惠。

台東鳳梨釋迦「外銷量、價格暴跌」　農業部啟動海外拓銷獎勵

台東鳳梨釋迦「外銷量、價格暴跌」　農業部啟動海外拓銷獎勵

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

太保市7大草莓園區親子採摘活動全攻略

關鍵字：

草莓季農業部「香水」草莓

讀者迴響

熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

快訊／北市光復南路火警　2人不治

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

下波「很強冷空氣」　連凍3天

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

首度跟老婆Lulu搞節目陳漢典坦言「錄完不是很開心」

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面