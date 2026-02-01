　
社會 社會焦點 保障人權

4年坑近千人、金額破50億　邱志豪吸金案9嫌全遭羈押禁見

▲▼邱志豪遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲邱志豪遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃哲民、葉品辰／台北報導

絕對能源集團負責人邱志豪涉嫌以販售特別股保證高獲利手法吸金2.7億元，去年底遭北檢起訴後，檢警又查出他另涉虛擬貨幣DEFI借貸平台詐騙，4年來近千名投資人受害、金額超過50億元。北檢日前發動大規模搜索拘提9人到案，邱志豪於1月30日移送北檢，檢方隨即向法院聲押禁見，31日晚間法院陸續召開羈押庭，包含邱志豪在內9名被告全數裁定羈押禁見，全案持續擴大偵辦中。

回顧案件，北檢打詐預警中心先前掌握情資，發現邱志豪與絕對能源集團總經理吳思漢等人，自2023年起對外宣稱投資集團系列公司特別股，可享年利率25％、42％不等高報酬，並保證期滿可全額取回本金，實際上卻將資金挪作購屋、償債或其他投資用途，不法吸金約2.7億元。邱志豪去年底因此遭起訴，檢方建請法院重判18年有期徒刑。

專案小組進一步追查發現，絕對能源集團還曾舉辦說明會，鼓吹民眾購買虛擬貨幣EGT、TBT，待投資人簽訂智能合約後，再將虛擬資產放入集團自設的DEFI借貸平台，由集團對外放款，號稱平均月息3％到7％，實際卻疑為龐氏騙局，4年來累計近千人受害，金額超過50億元。

檢方1月29日兵分9路搜索相關處所並拘提9人到案說明，檢方依違反銀行法、詐欺等罪嫌向法院聲押禁見邱志豪、多名業務人員及軟體工程師等人，自昨晚起陸續開羈押庭審理，最終裁定9人全數羈押禁見，檢警仍將持續追查金流與共犯結構。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

