4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

▲金牛座、獅子座、天蠍座及水瓶座，本週首局就遇「暴雨」。（示意圖／達志影像／美聯社）

辰宇力☆ 2026.2.1～2026.2.8星象預測與12星座運勢

天王星於金牛座恢復順行，是打破舊模式，重新安排資源、日常與生活節奏的好時機。追求自由、突破現況、改變常規，為自己選擇最佳利益的發展道路。水瓶座的影響仍強大，理性現實、個人主義、社群意識和革新議題相關的人事物被放大檢視。

展望未來7日，#處女工作順利。#雙子影響力強。#白羊表達想法將帶來新機會。#獅子展現才華。#水瓶創新突破。#天秤明確表達需求。#摩羯保持耐心。#射手走出既有框架。#雙魚情感波動。#金牛保持彈性。#天蠍深層重整自我。#巨蟹處理關係中的深層議題。

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。

・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

自我表達與個人風格轉強烈、創意與社交能力會吸引關注。勇於走出舒適圈，表達想法將帶來新機會。能量高，適合啟動新專案。

本週開運色：黃、藍

2/1（SUN）：晴 Sunny

2/2（MON）：晴 Sunny

2/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/6（FRI）：陰 Cloudy

2/7（SAT）：陰 Cloudy

2/8（SUN）：陰 Cloudy

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

隨著天王星順行，金牛座能量加強並帶來日常改變與創新思路。適合重新安排財務，健康或時間管理也會更有效率。保持彈性有助突破固有模式。

本週開運色：銀白、藍紫

2/1（SUN）：暴雨 Rainy

2/2（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/3（TUE）：晴 Sunny

2/4（WED）：晴 Sunny

2/5（THU）：晴 Sunny

2/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

溝通與人際互動是重點，善用同理心與創意表達，透過更深的情感理解來調整社交策略。能讓你在人際連結中更有影響力。

本週開運色：暖黃、橙紅

2/1（SUN）：晴 Sunny

2/2（MON）：晴 Sunny

2/3（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/5（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/6（FRI）：晴 Sunny

2/7（SAT）：晴 Sunny

2/8（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

本週適合處理關係中的深層議題，並重新建立安全感的邊界。情感與家庭議題成為重點，與親密夥伴或家人謹慎溝通，可減少誤解

本週開運色：紫、淺海綠

2/1（SUN）：晴 Sunny

2/2（MON）：晴 Sunny

2/3（TUE）：晴 Sunny

2/4（WED）：晴 Sunny

2/5（THU）：晴 Sunny

2/6（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/7（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

獅子座 Leo（7/23～8/22）

創意、表演或展現才華的場合特別順遂。在團隊或社交活動中不要害怕展露真正的自我，自信帶來舞台。

本週開運色：紅紫、黃

2/1（SUN）：暴雨 Rainy

2/2（MON）：陰 Cloudy

2/3（TUE）：晴 Sunny

2/4（WED）：晴 Sunny

2/5（THU）：晴 Sunny

2/6（FRI）：晴 Sunny

2/7（SAT）：晴 Sunny

2/8（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）

效率佳，工作順利，把焦點放在真正重要的目標上，適合結案未完成事項。可能需要對系統、流程或細節進行重新調整。

本週開運色：粉玫瑰、藍

2/1（SUN）：陰 Cloudy

2/2（MON）：晴 Sunny

2/3（TUE）：陰 Cloudy

2/4（WED）：陰 Cloudy

2/5（THU）：陰 Cloudy

2/6（FRI）：晴 Sunny

2/7（SAT）：晴 Sunny

2/8（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

人際連結與合作關係成為焦點。適合展現創意與同理心，避免模棱兩可的溝通，明確表達需求與界限。

本週開運色：天藍、紫

2/1（SUN）：晴 Sunny

2/2（MON）：晴 Sunny

2/3（TUE）：晴 Sunny

2/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/6（FRI）：陰 Cloudy

2/7（SAT）：陰 Cloudy

2/8（SUN）：陰 Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

深層重整自我，直覺與策略感在本週帶來力量，但別衝動，詳細規劃與理性判斷還是關鍵。可能在情感、財務或合作中面臨排列轉換。

本週開運色：褐、墨綠

2/1（SUN）：暴雨 Rainy

2/2（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/3（TUE）：晴 Sunny

2/4（WED）：晴 Sunny

2/5（THU）：晴 Sunny

2/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

勇於探索與學習。可能接觸到新觀念或啟發性的資訊，帶來思維突破。走出既有框架，吸收新知將對未來有利。

本週開運色：藍、藍綠

2/1（SUN）：晴 Sunny

2/2（MON）：晴 Sunny

2/3（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/5（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/6（FRI）：晴 Sunny

2/7（SAT）：晴 Sunny

2/8（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

職場與責任議題可能成為重中之重。需要調整長期規劃或權衡不同選項。保持耐心與彈性能幫助你越過挑戰。

本週開運色：暖黃、橙紅

2/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/3（TUE）：晴 Sunny

2/4（WED）：晴 Sunny

2/5（THU）：晴 Sunny

2/6（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/7（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

2/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

屬於水瓶的一週，特別有創新與突破的機會。以獨到見解和社群連結為核心，勇敢向前推動，可得到重要進展。

本週開運色：藍、綠

2/1（SUN）：暴雨 Rainy

2/2（MON）：陰 Cloudy

2/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/6（FRI）：晴 Sunny

2/7（SAT）：晴 Sunny

2/8（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

水星即將進入雙魚，已逐漸喚醒你的直覺與情感波動。多透過藝術、靈感或夢想來表達自己的期待。避免情緒判斷過快，還是要保持內在清晰。

本週開運色：暗紅、褐紅

2/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/3（TUE）：陰 Cloudy

2/4（WED）：陰 Cloudy

2/5（THU）：陰 Cloudy

2/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy