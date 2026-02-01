　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

▲▼春節財運出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲金牛座、獅子座、天蠍座及水瓶座，本週首局就遇「暴雨」。（示意圖／達志影像／美聯社）

辰宇力☆ 2026.2.1～2026.2.8星象預測與12星座運勢

天王星於金牛座恢復順行，是打破舊模式，重新安排資源、日常與生活節奏的好時機。追求自由、突破現況、改變常規，為自己選擇最佳利益的發展道路。水瓶座的影響仍強大，理性現實、個人主義、社群意識和革新議題相關的人事物被放大檢視。

展望未來7日，#處女工作順利。#雙子影響力強。#白羊表達想法將帶來新機會。#獅子展現才華。#水瓶創新突破。#天秤明確表達需求。#摩羯保持耐心。#射手走出既有框架。#雙魚情感波動。#金牛保持彈性。#天蠍深層重整自我。#巨蟹處理關係中的深層議題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
・晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）
自我表達與個人風格轉強烈、創意與社交能力會吸引關注。勇於走出舒適圈，表達想法將帶來新機會。能量高，適合啟動新專案。

本週開運色：黃、藍

2/1（SUN）：晴 Sunny
2/2（MON）：晴 Sunny
2/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/6（FRI）：陰 Cloudy
2/7（SAT）：陰 Cloudy
2/8（SUN）：陰 Cloudy

金牛座 Taurus（4/21～5/20）
隨著天王星順行，金牛座能量加強並帶來日常改變與創新思路。適合重新安排財務，健康或時間管理也會更有效率。保持彈性有助突破固有模式。

本週開運色：銀白、藍紫

2/1（SUN）：暴雨 Rainy
2/2（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/3（TUE）：晴 Sunny
2/4（WED）：晴 Sunny
2/5（THU）：晴 Sunny
2/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）
溝通與人際互動是重點，善用同理心與創意表達，透過更深的情感理解來調整社交策略。能讓你在人際連結中更有影響力。

本週開運色：暖黃、橙紅

2/1（SUN）：晴 Sunny
2/2（MON）：晴 Sunny
2/3（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/5（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/6（FRI）：晴 Sunny
2/7（SAT）：晴 Sunny
2/8（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）
本週適合處理關係中的深層議題，並重新建立安全感的邊界。情感與家庭議題成為重點，與親密夥伴或家人謹慎溝通，可減少誤解

本週開運色：紫、淺海綠

2/1（SUN）：晴 Sunny
2/2（MON）：晴 Sunny
2/3（TUE）：晴 Sunny
2/4（WED）：晴 Sunny
2/5（THU）：晴 Sunny
2/6（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/7（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

獅子座 Leo（7/23～8/22）
創意、表演或展現才華的場合特別順遂。在團隊或社交活動中不要害怕展露真正的自我，自信帶來舞台。

本週開運色：紅紫、黃

2/1（SUN）：暴雨 Rainy
2/2（MON）：陰 Cloudy
2/3（TUE）：晴 Sunny
2/4（WED）：晴 Sunny
2/5（THU）：晴 Sunny
2/6（FRI）：晴 Sunny
2/7（SAT）：晴 Sunny
2/8（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）
效率佳，工作順利，把焦點放在真正重要的目標上，適合結案未完成事項。可能需要對系統、流程或細節進行重新調整。

本週開運色：粉玫瑰、藍

2/1（SUN）：陰 Cloudy
2/2（MON）：晴 Sunny
2/3（TUE）：陰 Cloudy
2/4（WED）：陰 Cloudy
2/5（THU）：陰 Cloudy
2/6（FRI）：晴 Sunny
2/7（SAT）：晴 Sunny
2/8（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

人際連結與合作關係成為焦點。適合展現創意與同理心，避免模棱兩可的溝通，明確表達需求與界限。

本週開運色：天藍、紫

2/1（SUN）：晴 Sunny
2/2（MON）：晴 Sunny
2/3（TUE）：晴 Sunny
2/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/6（FRI）：陰 Cloudy
2/7（SAT）：陰 Cloudy
2/8（SUN）：陰 Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）
深層重整自我，直覺與策略感在本週帶來力量，但別衝動，詳細規劃與理性判斷還是關鍵。可能在情感、財務或合作中面臨排列轉換。

本週開運色：褐、墨綠

2/1（SUN）：暴雨 Rainy
2/2（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/3（TUE）：晴 Sunny
2/4（WED）：晴 Sunny
2/5（THU）：晴 Sunny
2/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）
勇於探索與學習。可能接觸到新觀念或啟發性的資訊，帶來思維突破。走出既有框架，吸收新知將對未來有利。

本週開運色：藍、藍綠

2/1（SUN）：晴 Sunny
2/2（MON）：晴 Sunny
2/3（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/4（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/5（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/6（FRI）：晴 Sunny
2/7（SAT）：晴 Sunny
2/8（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）
職場與責任議題可能成為重中之重。需要調整長期規劃或權衡不同選項。保持耐心與彈性能幫助你越過挑戰。

本週開運色：暖黃、橙紅

2/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/3（TUE）：晴 Sunny
2/4（WED）：晴 Sunny
2/5（THU）：晴 Sunny
2/6（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/7（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
2/8（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

屬於水瓶的一週，特別有創新與突破的機會。以獨到見解和社群連結為核心，勇敢向前推動，可得到重要進展。

本週開運色：藍、綠

2/1（SUN）：暴雨 Rainy
2/2（MON）：陰 Cloudy
2/3（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/4（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/5（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/6（FRI）：晴 Sunny
2/7（SAT）：晴 Sunny
2/8（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）
水星即將進入雙魚，已逐漸喚醒你的直覺與情感波動。多透過藝術、靈感或夢想來表達自己的期待。避免情緒判斷過快，還是要保持內在清晰。

本週開運色：暗紅、褐紅

2/1（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/2（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/3（TUE）：陰 Cloudy
2/4（WED）：陰 Cloudy
2/5（THU）：陰 Cloudy
2/6（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/7（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
2/8（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台留學生涉「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本遭逮捕
嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除？」　網揪破綻：老人硬裝年輕人
快訊／南屯市場火警！　2攤販燒毀
AV女優罹致命子宮罕病！自嘲「太拚了」：或許見不到大家了
AIT突宣布社群全面停更！　原因曝光
快訊／北市信義區住宅大火　1命危1傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」？網揪破綻：老人硬裝年輕人

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

「藍白分」言論引藍基層焦慮！　柯文哲：目前合作態勢沒有改變

萬里加投公共浴池鑽探「竟挖到溫泉」　狂噴6米畫面超驚人

韓國瑜「唯一見面會」今登場！　發放限量「馬上幸福」春聯

台東貨車、機車碰撞！　騎士拋飛大排…搶救不治

輝達尾牙黃仁勳花襯衫亮相！通化「水果阿婆」也現身

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」？網揪破綻：老人硬裝年輕人

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

4星座本週「開局遇暴雨」要撐住！　處女座工作運最旺

「全台草莓6大品種」圖鑑！奶香系、蘋果香都有　2步驟保存更久

下波「很強冷空氣」　連凍3天

嘉南羊乳「選邊站」挺行銷公司惹議　廣告小妹點破現實：有點笨

快訊／今全台有雨！　8級強風溼答答

2月新制懶人包！「加熱菸200支免稅」小心踩雷　高鐵增台南直達車

2／3「尾牙」土地公壽辰最適求財　3發財物DIY及祭拜方式一次看

補強打線穩定度！　鄧愷威前東家一年約網羅3屆打擊王阿拉耶斯

台灣留學生涉嫌「施暴10多歲櫻花妹」！　在日本被現行犯逮捕

曾是洋基補強人選！　白襪1年約網羅全明星外野強打海斯

高血壓新目標130/80　大林慈濟推動正確自我照護

8年前酒駕遭吊銷駕照　桃園男開老賓士上路下場慘

阿里山下新創品牌　新春甜點禮盒五款人氣手作一次收藏

快訊／台中南屯市場凌晨竄火！警消出動36人搶救　2鐵皮攤販燒毀

羅伯斯證實！大谷翔平經典賽不上投手丘　打者身分率日本拚衛冕

嘉南羊乳羊編現身滅火「沒被開除」？網揪破綻：老人硬裝年輕人

去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

生活熱門新聞

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

快訊／全台有雨！　8級強風溼答答

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

男童收紅包雙手合十　連黃仁勳都融化了

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆

館長直播賣中國酒　新北財政局要查了

出國別幫人帶行李！他被海關帶走嘆：家賊難防

恭喜！　4星座「正財偏財」雙爆發

更多熱門

相關新聞

12星座遲到排行榜TOP3揭曉

12星座遲到排行榜TOP3揭曉

12星座中誰是遲到大王呢？其實客觀來說，遲到這件事，真的不是故意的，有時是星座寫在骨子裡的節奏感不同，有的人就是活在當下，有的人就是比較沒有時間感，不是不重視你，而是對「準時」的定義跟常人不太一樣。一起來看看最容易遲到星座Top3，看看有誰上榜了！

表面溫和實則脾氣超壞三大星座！

表面溫和實則脾氣超壞三大星座！

關鍵字：

星座占卜12星座運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

王瑞德曝：北市議員中今彩539頭獎800萬

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

快訊／北市光復南路火警　2人不治

頑童台中開唱一半！　瘦子突激動兇粉絲　大淵看呆：火那麼大

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

北市光復南路火災2死！罹難男女身分曝

下波「很強冷空氣」　連凍3天

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

北市議員中今彩頭獎　他求：得主快自首

曹雅雯暴瘦「臉頰凹陷」網嚇壞：認不出來

醫曝3大地雷早餐組合　蛋＋牛奶上榜

未禮讓行人罰6000？　法官算完撤單

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

更多

最夯影音

更多
《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲

《小鬼當家》媽媽離世！　女星凱薩琳奧哈拉享壽71歲
王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

王奕翔想帶&TEAM吃台式早餐店　推薦「蛋餅.鐵板麵」：家鄉的味道

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

8歲兒放寒假才同住！狠母餵藥殘忍殺子　前夫男友同時現身殯儀館

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

九把刀稱跟柯震東「只有身高差距」　曾莞婷演學生？笑了：沒那麼不要臉！

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面