去年台灣40至49歲出國人數最多　青壯年偏好日韓、樂齡最愛赴陸

▲▼桃園機場，桃園國際機場，航班時刻表，團體旅遊，出國旅遊，自由行，機場地勤，桃園機場第一航廈，出國自由行，海外自由行，機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲去年出國1894萬4436人次，創下歷史新高。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

根據觀光署統計，去年出國1894萬4436人次，創下歷史新高，進一步分析，出國年齡層以40至49歲最多，其中，青壯年偏好日本、韓國、香港及泰國，樂齡族則最愛中國大陸；此外，去年女性出國比例達53.8％，首度突破1000萬人次。

去年國人出國最熱門的旅遊目的地依舊是日本，高達673萬人次，占比約35％；第2名則為中國大陸，也有323.7萬人次、占比17％；第3名為港澳地區，達219萬人次；第4名為韓國，達183.5萬人次。

觀光署統計，去年國人出國平均停留天數為7.12天，為歷年新低。在出國人次中，男性占46.1％，達874萬8344人次、女性占53.8％、達1019萬6092人次，為女性出國首度突破1000萬人次，雖然男女占比與歷年差距不大，但女性出國人次有逐漸增加趨勢。

若以年齡來看，去年出國年齡層以「40至49歲」最多，達373萬4662人次，其次為30至39歲369萬3310人次，60歲以上也有359萬8187人次，50至59歲315萬5802人次、20至29歲264萬7031人次。

針對旅遊目的地分析，去年前往日本、韓國、香港及泰國的台灣旅客均以30至39歲最多，前往中國大陸及澳門旅遊則在60歲以上最受歡迎，前往越南則是40至49歲最多。

若以性別比來看，熱門國家中，以赴韓國女性多於男性57萬人次差距最大，此外，僅前往中國大陸、澳門、越南及菲律賓旅遊的男性多於女性。

