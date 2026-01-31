這畫面太暖！黃仁勳餐廳送簽名紅包　男童雙手合十深鞠躬

網搜小組／董美琪報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度現身台北餐廳，展現親民魅力！近日網路流傳一段溫馨短片，黃仁勳在用餐期間遇到一位正在慶生的男童，不僅大方送上親筆簽名的特製紅包，更與孩子熱情互動。男童收到紅包後「雙手合十、深深鞠躬」的超有禮貌表現，也引發網友熱烈討論。

▲黃仁勳送生日紅包，男童反應被讚爆。（圖影片／sabrinaa_cheng授權，下同）



親民形象再加分！黃仁勳驚喜現身餐廳

黃仁勳每次回台總會掀起一陣旋風。影片中可見，黃仁勳穿著黑色外套，在熱鬧的餐廳內走向一桌正在聚餐的民眾。得知現場有一位小男孩過生日，黃仁勳隨即掏出一個寫著「Happy Birthday」並簽上大名的紅包，親手遞給這位小小「幸運兒」。

萌娃有禮反應成亮點 網友：這包要裱框！

最令現場賓客驚訝的是，小男孩接紅包時，站起身來雙手合十，並對著黃仁勳深深鞠躬致謝。這番得體且純真的舉動，不僅讓黃仁勳露出慈父般的笑容，更引來周遭賓客的陣陣歡呼，小男孩事後也沒有急著拆開，而是開心拿紅包袋拍照。

黃仁勳也展現十足親和力，親切地摟著小男孩合影留念。紅包袋上清晰可見黃仁勳用英文寫下的生日祝福與簽名，讓不少網友羨慕直呼：「這紅包含金量太高了！」、「小朋友太有家教了，長大一定有前途」、「這紅包真的要帶回家裱框起來，那是AI之父的祝福啊！」黃仁勳與民眾親切互動，再次展現了這位科技巨擘除了專業領域外的溫暖與柔情。