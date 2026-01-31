　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團南下變天！中部以北轉濕冷　低溫下探13度

▲▼低溫,低溫特報,寒流,冷氣團。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲冷氣團報到，全台降溫，北部與宜蘭整天偏冷又濕。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者董美琪／綜合報導

中央氣象署指出，今日鋒面通過，加上大陸冷氣團南下，全台天氣明顯轉變。今晚起至明（2月1日），隨著華南雲系東移及冷氣團持續影響，中部以北及宜蘭將有較廣泛降雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區，局部雨勢可能較明顯，其他地區也有短暫降雨機會，外出建議攜帶雨具。

溫度方面，明天北部及宜蘭整天約13至16度，濕冷感受明顯；中南部及花東夜間清晨低溫約14至18度，白天高溫約19至25度，早晚需注意保暖。若溫度與水氣條件配合，中部以北、宜蘭及花蓮3000公尺以上高山，仍有零星降雪可能，山區道路須留意結冰與濕滑情形。

離島天氣方面，澎湖陰有短暫雨，氣溫17至18度；金門多雲，約11至14度；馬祖陰時多雲，氣溫約8度。東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海與離島地區，可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上，海邊活動須提高警覺。

此外，環境部空氣品質預報指出，明日受鋒面及冷氣團影響，風向轉為東北風，中南部位於下風處，污染物較易累積。竹苗、宜蘭、花東、澎湖及馬祖空品為良好等級；北部、中部及金門為普通等級，中部零星區域達橘色提醒；雲嘉南及高屏地區則為橘色提醒等級。

01/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

冷氣團來了，今天(31日)起開始降溫，預計持續影響至下周二清晨，局部低溫下探14度，由於華南雲系掃入，今晚到明天全台有降雨機會，其中北海岸、宜蘭、台中以北山區雨較大，周三起天氣好轉，不過下周五晚間又要變天，再有一波鋒面和冷氣團帶來降溫和降雨，且冷空氣強度將更強。

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

今晚起大降溫「北東濕冷4天」　下周末迎更強冷空氣

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

「冷空氣今晚發威」　專家：冷氣團強度有機會

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

冷氣團天氣氣象

