川普坦言「已下通牒」！美軍艦隊逼近　伊朗回應強硬

▲▼美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普認為伊朗傾向談判解決衝突，但美方已設定談判期限。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美伊關係再現緊張氛圍。美國總統川普今天表示，判斷伊朗傾向以談判方式化解僵局，而非承受美方可能採取的軍事行動；不過伊朗方面隨即回應，飛彈與防禦系統絕不會列入談判議題。

川普釋談判訊號　但期限未公開
川普在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，他「可以這麼說，伊朗確實有意達成協議」。當被追問是否已對伊朗核計畫與飛彈問題設定談判最後期限時，他坦言「確實有設定」，但拒絕說明具體時間表。

美軍艦隊調動施壓　伊朗強硬回應
川普同時透露，美軍正調派一支規模龐大的艦隊前往伊朗周邊海域，數量甚至超過先前部署至委內瑞拉的兵力。他強調，希望能透過協議解決分歧，但也坦言，若談判破局，「就看看事情會如何發展」。

針對是否可能複製先前對委內瑞拉的軍事行動，川普並未正面回應，僅表示不願談論任何具體軍事部署。美軍本月稍早曾突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，逮捕時任總統馬杜洛，引發國際關注。

另一方面，伊朗外交部長阿拉奇今天指出，德黑蘭願意在平等基礎上進行對話，但強調伊朗的飛彈能力與防禦系統「不在談判清單內」，並稱目前並無與美國官員會面、重啟談判的安排。

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議
快訊／川普才警告！伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷
醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎
冷氣團南下低溫下探13度！最新預測曝光
快訊／北市大安區深夜惡火！　2人命危
