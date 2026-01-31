台美關稅15%　賴清德：有人會說風涼話「但好不好看各國反應就知」

▲賴清德出席民進黨「2026春季破浪培力營」。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

台美關稅「對等關稅15%不疊加」，雖引起在野黨不滿，但關稅消息一出台股大漲，傳產、工具機產業士氣大振，一向被視為較親近藍營的工總、商總罕見表態肯定談判結果。總統賴清德今（31日）表示，有些人會說風涼話，但到底好不好看各國反應就知道，股市、產業界、中小微企業反映都很好，連韓國都很緊張，這不完全是團隊的功勞，是台灣產業界實力，這是產業的擴大，不是台灣被掏空。

對於關稅結果，輝達（NVIDIA）執行長、有「AI教父」之稱的黃仁勳也大讚「Excellent！Fantastic！」，面對近期外界熱議「美國要求台灣轉移40%半導體產能」的說法，黃仁勳親自澄清，「轉移不是正確說法，正確的關鍵字是新增」。賴清德今出席民進黨青年部舉辦「2026春季破浪培力營」也提到同一概念，強調這是產業擴大，並非被掏空。

賴清德表示，民進黨政府是會做事的團隊，沒有分黨派，只要有困難就會去解決，國家才會進步，包含台美關稅談判也是一樣，有些人會說風涼話，但到底好不好看各國的反應就知道了。台灣產業界反應很好，中小微企業如紡織、機械、汽車零組件各行各業都說「太棒了」，談判非常成功。

賴清德指出，看股市反應也很棒，去年底2萬9千多點，關稅一談完就衝過3萬2了。連韓國都很緊張，沒想到台灣可以得到這個條件。當然，這不完全是團隊的功勞，是台灣產業界的實力，特別是半導體、資通訊、電子零組件。

賴清德表示，美國希望成為世界的人工智慧中心，美國希望再工業化，這些都需要台灣的產業幫忙。也讓台灣的產業有機會進一步融入美國的經濟結構當中。對台灣未來的發展非常好。台灣過去幾十年來，產業是西進中國大陸、北邊跟日本合作、南向到東南亞國家，現在是到東邊跟美國合作。

賴清德強調，這是產業的擴大，不是台灣被掏空。未來台灣的企業會立足台灣、佈局全球、行銷全世界。他有一個夢想，就是希望太陽不管何時何地升起，都可以照到台灣的企業。讓台灣成為世界產業的日不落國，這就是國家經貿政策的藍圖。