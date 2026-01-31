看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

▲一顆漂在水面的西瓜引爆討論，原來不是消暑用，而是家屬為了尋找失蹤者採用的民間招魂方式。（圖／網友林忠信提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／董美琪報導

近日流傳一張「西瓜漂浮水面」的照片，引發大量討論。照片中，一顆完整西瓜被丟入清澈水域隨波漂流，發文者特別提醒「31日若看到西瓜請勿撿拾」，貼文曝光後迅速引起關注，不少網友好奇背後原因，引起眾人關心。

發文者林先生昨寫道，「重要公告！重要公告！重要公告！明天在小琉球大福或厚石這區若有看到西瓜千萬不要撿」並在留言中解釋，這顆西瓜並非消暑或戲水用途，而是源自民間流傳的「拋西瓜入水招魂」習俗。據其說法，儀式會先在西瓜上寫下失蹤者姓名與生辰八字，誦經後投入水中，象徵向亡者傳遞訊息，期盼遺體能順利被尋回，也有「一物換一物」、「屍歸」的象徵意涵，希望失蹤者早日回家。

相關說法引發網友熱議，有人直言這類情節曾出現在早年港片或靈異電影中；也有具海巡、搜救或殯葬相關經驗的網友分享，確實曾見過家屬在無助之下採用此方式，除了宗教與心理寄託外，從科學角度來看，西瓜體積大、浮力強，投入水中後可觀察水流方向與漂流路徑，作為推估落水者可能位置的參考。

留言區同時湧現大量祈禱聲音，不少網友呼籲外界應給予家屬尊重，認為每一個看似迷信的行為，背後都是難以承受的焦慮與痛苦，「不需要指教，只希望能有好消息」。也有人提醒，若不明原因看到水域中漂浮的西瓜，切勿隨意撿拾或食用，以免干擾搜救行動。

截至目前，相關失蹤案件仍未傳出明確進展，網路討論仍在持續。無論從宗教信仰、民俗文化或實際搜救經驗來看，這顆漂浮的西瓜，更多承載的是家屬對奇蹟出現的最後期盼。

