　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

▲▼一顆漂在水面的西瓜引爆討論，原來不是消暑用，而是家屬為了尋找失蹤者採用的民間招魂方式。（圖／網友林忠信提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一顆漂在水面的西瓜引爆討論，原來不是消暑用，而是家屬為了尋找失蹤者採用的民間招魂方式。（圖／網友林忠信提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／董美琪報導

近日流傳一張「西瓜漂浮水面」的照片，引發大量討論。照片中，一顆完整西瓜被丟入清澈水域隨波漂流，發文者特別提醒「31日若看到西瓜請勿撿拾」，貼文曝光後迅速引起關注，不少網友好奇背後原因，引起眾人關心。

發文者林先生昨寫道，「重要公告！重要公告！重要公告！明天在小琉球大福或厚石這區若有看到西瓜千萬不要撿」並在留言中解釋，這顆西瓜並非消暑或戲水用途，而是源自民間流傳的「拋西瓜入水招魂」習俗。據其說法，儀式會先在西瓜上寫下失蹤者姓名與生辰八字，誦經後投入水中，象徵向亡者傳遞訊息，期盼遺體能順利被尋回，也有「一物換一物」、「屍歸」的象徵意涵，希望失蹤者早日回家。

相關說法引發網友熱議，有人直言這類情節曾出現在早年港片或靈異電影中；也有具海巡、搜救或殯葬相關經驗的網友分享，確實曾見過家屬在無助之下採用此方式，除了宗教與心理寄託外，從科學角度來看，西瓜體積大、浮力強，投入水中後可觀察水流方向與漂流路徑，作為推估落水者可能位置的參考。

留言區同時湧現大量祈禱聲音，不少網友呼籲外界應給予家屬尊重，認為每一個看似迷信的行為，背後都是難以承受的焦慮與痛苦，「不需要指教，只希望能有好消息」。也有人提醒，若不明原因看到水域中漂浮的西瓜，切勿隨意撿拾或食用，以免干擾搜救行動。

截至目前，相關失蹤案件仍未傳出明確進展，網路討論仍在持續。無論從宗教信仰、民俗文化或實際搜救經驗來看，這顆漂浮的西瓜，更多承載的是家屬對奇蹟出現的最後期盼。

★文章獲授權使用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議
快訊／川普才警告！伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷
醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎
冷氣團南下低溫下探13度！最新預測曝光
快訊／北市大安區深夜惡火！　2人命危
川普坦言「已下通牒」！美軍艦隊逼近　伊朗回應強硬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

邁向「零職災」終極目標　黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎　克明宮慨贈獎金

南投農民節表彰大會　埔里果樹產銷班第4班獲頒南投之光

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

雲林家扶祖孫穿和服遊澄霖　沉香園區送暖迎新年

林建南北區成立初選總部　陳亭妃、王定宇齊站台上千鄉親力挺

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

邁向「零職災」終極目標　黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎　克明宮慨贈獎金

南投農民節表彰大會　埔里果樹產銷班第4班獲頒南投之光

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

雲林家扶祖孫穿和服遊澄霖　沉香園區送暖迎新年

林建南北區成立初選總部　陳亭妃、王定宇齊站台上千鄉親力挺

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！發文者示警　背後原因令人鼻酸

「菁英專案」首日陸官登場　青年學子沉浸式體驗官校特色

邁向「零職災」終極目標　黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

快訊／川普才警告！伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎　克明宮慨贈獎金

南投農民節表彰大會　埔里果樹產銷班第4班獲頒南投之光

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

雲林家扶祖孫穿和服遊澄霖　沉香園區送暖迎新年

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

《王室》王子變猛男！尼可拉斯葛拉辛演《太空超人》差很大　網驚：根本不同人

【2天前才防搶演練】歹徒穿警察雨衣攻擊銀樓闆娘！沒搶就跑了

地方熱門新聞

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

嘉義民宿寵物龜疑遭失控犬群攻擊重傷

灣橋榮院教你揪出肌少症

火光沖天！嘉義水上鴿溪寮民宅大火

嘉義市普發現金加持　福容voco酒店推優惠

紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

嘉義公車2/13全線免費搭乘！

竹縣國民黨初選紛爭　陳見賢辭黨職止爭議

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響消防急查幸無火勢

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

大仁科大校長周德光上任 接棒領航邁向國際應用型大學

嘉義警局當場扣牌移車嚴懲無照駕駛

更多熱門

相關新聞

參加吃西瓜挑戰　四寶爸突然在妻面前噎死

參加吃西瓜挑戰　四寶爸突然在妻面前噎死

巴西一名男子在當地參加西瓜快食挑戰，沒想到比賽到一半時意外噎住，導致他在妻子面前身亡。家屬傷心指控，事件發生時現場工作人員沒有提供任何幫助，才會耽誤黃金救援時間，導致不幸事件。

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　每日攝取上限曝

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　每日攝取上限曝

颱風+洪災　花蓮壽豐西瓜納救助每公頃6萬2千

颱風+洪災　花蓮壽豐西瓜納救助每公頃6萬2千

紅肉西瓜和黃肉西瓜哪個較營養？營養師給答案

紅肉西瓜和黃肉西瓜哪個較營養？營養師給答案

立秋今到！3招開運聚財一次看

立秋今到！3招開運聚財一次看

關鍵字：

西瓜

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　網全傻眼：好災難

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」

8歲兒遭母餵藥奪命　母前夫男友現身殯儀館

更多

最夯影音

更多
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面