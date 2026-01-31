綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議

▲反名間鄉焚化爐民眾下跪求情。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

南投縣長許淑華規劃在名間鄉興建焚化爐，由於名間鄉是茶鄉，因此引起相當大質疑，在地居民、民進黨籍議員、鄉長反彈，民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華也認為選址不當，且環評存在「重大瑕疵」，並召開記者會砲轟。今（31日）第二階段環境影響評估範疇界定會議，數位激動反對民眾當場向官員下跪要求停止會議。南投縣府則堅持，程序沒有違法，目前名間就是最適宜地點。

南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府推動南投縣垃圾處理及再生能源中心，選址就在名間鄉新民村。然而，南投縣府預定地不僅是良田，正下方更是「名竹盆地」豐沛的地下水庫及補注敏感區，有水源汙染疑慮，且距離新民國小僅800公尺，引發當地居民、茶農強烈反彈。且開發單位南投縣政府同時身兼環評單位，公正性亦受備受質疑。

除引起當地居民、茶農、民進黨籍民代強烈反彈外，時代力量、陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華都曾召開記者會砲轟選址不當，且環評存在「重大瑕疵」。反焚化爐勢力組跨黨派自救會，並出席今日第二階段環境影響評估範疇界定會議，表達反對立場，不只名間鄉居民，連下游的雲林林內鄉、彰化二水鄉的民代也到場聲援。

▼前立委陳椒華。（圖／讀者提供）



自救會指出，依非都市土地開發審議作業規範、開發基地聯絡道路必須至少具備獨立二條通往聯外道路，其中一條路寬至少八公尺，另一條可為緊急通路但需能容納消防車通行，然本案環評資料僅見一條主要聯外道路，未提出獨立二條聯外道路的完整規劃與同意許可，更未取得相關私人土地同意書。

且該主要道路堤岸段涉及防汛道路，至今亦未取得道路管理機關經濟部第四河川分署同意函。當私人土地與主管機關的同意文件都未到位，道路條件根本不成立，後續交通安全、救災動線、運輸衝擊與環境風險評估也就失去基礎。縣府若在要件未備之下仍通過一階環評並推進二階範疇界定，就是明知有誤仍強行過關。

自救會要求撤銷一階環評、重新再審，並在補齊私人土地同意書與道路管理機關同意函等前提要件前，停止一切環評作業、停止範疇界定會議。

名間鄉長陳翰立表示，2026年元旦當天，名間茶農與長輩曾在茶園中以紅色雨傘排出SOS求救訊號。盼引起政府重視，卻至今末獲具體回應，迫使鄉親在一月最後一天再集結走上街頭抗爭。反對焚化爐是全體鄉親共同的生存問題，如果今天站在這裡的是自己的家人，沒有人會同意在行政程序不清楚的情況下，把焚化爐蓋在賴以為生的土地上」。

今會議現場民眾情緒激動，與現場警方爆發推擠，會議桌被掀翻、至少5人當眾下跪盼中止會議，會議主席則堅持繼續開會，環保局強調，會議僅是討論評估方向，並非決定是否通過焚化爐案，至於程序問題會請開發單位補正。