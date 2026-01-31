　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

▲▼賴清德出席民進黨「2026春季破浪培力營」。（圖／民進黨提供）

▲賴清德出席民進黨「2026春季破浪培力營」。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨青年部舉辦「2026春季破浪培力營」，總統兼任黨主席賴清德今（31日）也出席授課，賴清德也鼓勵學員，未來有機會代表民進黨參選。對於學員問到「是否穿花襯衫、海灘褲去做貼近年輕人的活動」，賴回應，他在家裡也會穿短褲、花襯衫，只是在外適不適合穿，但這樣就能讓年輕人喜歡他嗎？而台下青年紛紛回答「會！」，賴清德立刻驚呼「真的會？好吧，那就考慮吧」。

民進黨青年部舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，分別以「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等為題，邀請民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安、立法委員吳沛憶、沈伯洋為講師。

賴清德表示，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。自己身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識。除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，清楚向大家說明。

也有與會青年問到，如果幕僚提出要求，穿花襯衫、海灘褲，去做一些貼近年輕人的活動，會不會同意？賴清德回應，很多人會想到服裝，大家以為，他是不是連睡覺都穿著西裝？這誤解實在太深了。

賴解釋，剛剛提到的那些服裝，他在家裡也會穿，短褲、牛仔褲、花襯衫都會，只是說適不適合在外面穿。另外就說，穿這樣，就可以得到年輕人的支持嗎？「你們會因為這樣，本來不喜歡我，變成喜歡我嗎？」與會學員回應會，賴清德才表示，那他會考慮看看。

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議
快訊／川普才警告！伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷
醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎
冷氣團南下低溫下探13度！最新預測曝光
快訊／北市大安區深夜惡火！　2人命危
川普坦言「已下通牒」！美軍艦隊逼近　伊朗回應強硬

賴清德民進黨青年培力2026破浪營政治參選

