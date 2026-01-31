勉學員有機會代表民進黨參選　賴清德被建議「穿輕鬆點」要考慮看看

▲賴清德出席民進黨「2026春季破浪培力營」。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨青年部舉辦「2026春季破浪培力營」，總統兼任黨主席賴清德今（31日）也出席授課，賴清德也鼓勵學員，未來有機會代表民進黨參選。對於學員問到「是否穿花襯衫、海灘褲去做貼近年輕人的活動」，賴回應，他在家裡也會穿短褲、花襯衫，只是在外適不適合穿，但這樣就能讓年輕人喜歡他嗎？而台下青年紛紛回答「會！」，賴清德立刻驚呼「真的會？好吧，那就考慮吧」。

民進黨青年部舉辦為期兩日的「2026春季破浪培力營」，分別以「組織經營」、「社群文宣」、「地方統戰」等為題，邀請民進黨秘書長徐國勇、民進黨副秘書長翁世豪、新境界文教基金會副董事長邱義仁、苗栗縣長參選人陳品安、立法委員吳沛憶、沈伯洋為講師。

賴清德表示，未來大家都有機會成為民進黨政治幕僚，甚至代表民進黨參選。自己身為民進黨主席，有必要介紹民進黨給大家認識。除了民進黨的價值、發展歷史、創黨精神，也將目前執政團隊的施政目標與國家方向，清楚向大家說明。

也有與會青年問到，如果幕僚提出要求，穿花襯衫、海灘褲，去做一些貼近年輕人的活動，會不會同意？賴清德回應，很多人會想到服裝，大家以為，他是不是連睡覺都穿著西裝？這誤解實在太深了。

賴解釋，剛剛提到的那些服裝，他在家裡也會穿，短褲、牛仔褲、花襯衫都會，只是說適不適合在外面穿。另外就說，穿這樣，就可以得到年輕人的支持嗎？「你們會因為這樣，本來不喜歡我，變成喜歡我嗎？」與會學員回應會，賴清德才表示，那他會考慮看看。