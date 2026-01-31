邁向「零職災」終極目標　黃敏惠攜手議會補足消防經費696萬

▲▼ 嘉義市消防職安榮獲全國「特優」肯定 。（圖／嘉義市消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局於30日召開「115年度消防工作安全衛生共識會議」，由局長郭立昌親自主持。會中宣布，嘉義市消防局在114年度職業安全衛生推動成績斐然，榮獲內政部實地評鑑「特優」最高榮譽。儘管今年中央補助因財劃法因素大幅縮減，市長黃敏惠依然展現對消防弟兄的堅定支持，全面補足經費缺口，總計投入近700萬元，全力朝向「零職災」的終極目標前進。

自114年起，嘉義市消防局配合內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」，完成完善的職安管理系統建置。局長郭立昌強調，「安全」不該只是口號，而必須成為消防工作中不可或缺的日常。114年度在各界努力下，展現卓越表現，獲得內政部高度肯定，評核等次榮獲「特優」。

面對115年度中央補助款因財劃法因素縮減50%的挑戰，市長黃敏惠率先表態支持基層消防人員，並協同市議會共同補足經費缺口：

補足缺口：市府與市議會合力支持，補足輔助團隊與駐地廳舍改善共228萬元差額。

健康加碼：特別編列消防及義消人員專屬健康檢查經費252萬元。

預算總額提升：115年度預算總計達696萬元，專用於提升消防同仁工作安全與生活品質。

醫學中心跨界守護，預控勤務風險

本次會議特別邀請天主教聖馬爾定醫院職業醫學中心吳偉涵主任出席，雙方將深化「消防人員職業災害預防合作備忘錄」，規劃更精準的職災防範措施。雲林科技大學計畫主持人鍾基強教授也表示，115年將聚焦績效管考與系統精進，確保每位消防同仁都能「出勤安返」。

局長郭立昌表示，115年度將全力落實「預控勤務風險、確保出勤安返、提升同仁士氣、營造安全文化、維持優質服務」五大核心目標。嘉義市消防局將持續整合中央與地方資源，構築堅實安全後盾，讓打火兄弟在守護城市的同時，享有最專業的安全保障與健康照護。