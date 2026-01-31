醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎

▲醫生分享「3地雷早餐組合」，牛奶加蛋上榜，恐越吃越沒精神。（圖／Unsplash）

台灣人熱愛吃早餐，不過重症科醫師黃軒提醒，早餐最怕的不是吃油，而是「該啟動的系統沒被啟動」，很多人早餐不是亂吃，而是「吃得太乖」，並分享看似很OK，實際上可能會傷害身體的3種早餐組合。

黃軒在臉書粉絲團「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，許多人早餐不是亂吃，而是「吃得太乖」，乖到膽囊不敢動、血糖沒節奏、代謝整天卡關，最傷身的早餐型態，其實有共同點，就是「吃了，卻沒給身體任何明確指令」。

空腹8至10小時後 身體等3個啟動訊號

黃軒指出，身體經過整個晚上8至10小時的空腹後，其實在等待3個訊號，分別「碳水化合物，告訴大腦，今天要開始運轉了」、「蛋白質與脂肪，促進膽囊收縮、穩定血糖」、「足夠熱量比例，重置代謝節律」，如果早餐缺了其中一角，不是立刻不舒服，而是長期代謝錯拍。

牛奶＋雞蛋到燒餅油條 3種早餐陷阱一次看

黃軒也分享3種「看似無害」，實際上可能會傷身的早餐組合，首先是「牛奶＋雞蛋」，他說，這個組合問題不在蛋白質，而在「只有蛋白質」，這個組合很常被當成「模範早餐」，但生理學上其實有陷阱，幾乎沒有碳水化合物，「胰島素訊號不足，蛋白質被迫拿去『當燃料』而非修復，長期恐導致肝腎代謝負擔上升、精神效率下降，建議可以再加上全麥麵包、燕麥、地瓜」。

第二種組合是「清粥＋醬菜」，黃軒指出，這是最容易被誤會的「養生早餐」，問題是高鈉、低蛋白，且幾乎沒有脂肪，可能導致膽囊收縮素刺激不足，經過一晚濃縮的膽汁，早上若未適度脂肪刺激排出，膽固醇容易結晶，長期下來，提高膽結石與膽囊息肉風險，「這不是推測，而是膽汁生理的基本邏輯」，建議可以改為雜糧粥、蛋、少量肉類、燙青菜。

最後一種組合是「燒餅＋油條」，黃軒說，問題不只是油炸，而是熱量高但營養密度低，高溫油脂會增加氧化壓力，缺乏纖維與優質蛋白會導致血糖波動大，「偶爾吃沒事，天天吃，身體會用血脂回報你」，若真的想吃，建議再加上無糖豆漿、水煮蛋、蔬菜等。