快訊／台中狠母下藥殺2子遭當庭逮捕！殺人罪聲押禁見

▲台中陳女殺2子案，檢察官楊凱婷（上圖）今晚複訊陳女後，向法院聲押禁見。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名陳姓女子31日凌晨下藥殺死自己年僅3歲、8歲的兒子，同日傍晚被移送至地檢署，檢方複訊後依殺人罪嫌將她當庭逮捕，並且依殺人罪向法院聲請羈押禁見。

檢方說，本日由婦幼專組檢察官楊凱婷組成專案小組後，第一時間指揮警方到場蒐證、保全事證。今日下午相驗完畢後，將擇期解剖，釐清確切死因。

檢方31日晚間複訊陳女後，認定陳女涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見，結果待法院裁定。

檢方說，本署將持續指揮專案小組，全力追查相關事證，儘速釐清兩名男童死因與案件全貌，對涉嫌不法者依法嚴查究辦，並持續與警政、社政及相關單位密切合作，強化兒少保護網路，防止憾事再度發生。

▲陳女男友今日到殯儀館相驗兒子屍體。（圖／記者許權毅攝）



今日凌晨1時許，第一警分局接獲民眾報案，西區向上路一棟大樓有女子情緒不穩，且屋內2名小孩已經無生命跡象。警消獲報趕往，將3歲與8歲男童分送林新醫院與中國附醫搶救，仍宣告不治，2名小孩媽媽陳女不肯配合警消，被約束綑綁送醫。

據了解，陳女近日就有因為情緒低落，跟男友、友人表明輕生念頭。而陳女的大兒子平時是跟前夫同住，是近日因為放寒假，才來跟媽媽同住，不料才住沒幾天，陳女就疑動手下藥，讓2名年幼孩子離世。