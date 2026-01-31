林建南北區成立初選總部　陳亭妃、王定宇齊站台上千鄉親力挺

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市民進黨第八選區（中西區、北區）市議員初選參選人林建南，31日於北區西門路正式成立初選競選總部，現場湧入上千名鄉親力挺，包括民進黨提名台南市長參選人陳亭妃、立委王定宇，以及前社會局長盧禹璁皆到場站台，另有多個在地社福團體、公協會、里長到場相挺，場面熱烈，氣氛宛如大型造勢。

林建南表示，自己曾任王定宇立委服務處副主任，近四年來也在市府社會局歷練，讓他更貼近第一線、看見更多弱勢家庭的真實需求，也讓他對地方建設與社會政策有更具體的藍圖與想像。

林建南指出，身為生於斯、長於斯的在地子弟，他期許讓北區更加宜居，並為中西區老城區注入全新風貌。他強調，今天成立的競選總部，是他投入初選的第一個「戰堡」，將以破釜沉舟的決心，全力爭取北區與中西區市民的支持，也懇請鄉親在三月份接到民調電話時，大聲說出「唯一支持林建南」。

民進黨台南市長提名人陳亭妃致詞時表示，除藉此場合向鄉親致謝外，也要向大家推薦服務熱忱十足、社團經驗豐富的林建南。她指出，自己剛完成初選，更能感同身受林建南此刻面對初選的心情，呼籲認同林建南的鄉親，在關鍵時刻全力協助宣傳、拉票，樂見林建南通過初選，為台南市議會注入一股新力量。

立法委員王定宇則表示，林建南曾是他服務處的副主任，上屆初選雖然失利，但服務市民的腳步從未停歇；這四年在市府社會局的歷練，讓林建南的視野更加寬廣，也更能理解市民真正的所需所求。

王定宇也特別指出，陳亭妃是甫通過市長初選後，第一場為市議員參選人站台，意義格外不凡，象徵基層對林建南的高度期許。他呼籲北區、中西區市民朋友，在三月份市議員初選中，全力支持林建南。