　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

林建南北區成立初選總部　陳亭妃、王定宇齊站台上千鄉親力挺

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市民進黨第八選區（中西區、北區）市議員初選參選人林建南，31日於北區西門路正式成立初選競選總部，現場湧入上千名鄉親力挺，包括民進黨提名台南市長參選人陳亭妃、立委王定宇，以及前社會局長盧禹璁皆到場站台，另有多個在地社福團體、公協會、里長到場相挺，場面熱烈，氣氛宛如大型造勢。

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

林建南表示，自己曾任王定宇立委服務處副主任，近四年來也在市府社會局歷練，讓他更貼近第一線、看見更多弱勢家庭的真實需求，也讓他對地方建設與社會政策有更具體的藍圖與想像。

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

林建南指出，身為生於斯、長於斯的在地子弟，他期許讓北區更加宜居，並為中西區老城區注入全新風貌。他強調，今天成立的競選總部，是他投入初選的第一個「戰堡」，將以破釜沉舟的決心，全力爭取北區與中西區市民的支持，也懇請鄉親在三月份接到民調電話時，大聲說出「唯一支持林建南」。

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

民進黨台南市長提名人陳亭妃致詞時表示，除藉此場合向鄉親致謝外，也要向大家推薦服務熱忱十足、社團經驗豐富的林建南。她指出，自己剛完成初選，更能感同身受林建南此刻面對初選的心情，呼籲認同林建南的鄉親，在關鍵時刻全力協助宣傳、拉票，樂見林建南通過初選，為台南市議會注入一股新力量。

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

立法委員王定宇則表示，林建南曾是他服務處的副主任，上屆初選雖然失利，但服務市民的腳步從未停歇；這四年在市府社會局的歷練，讓林建南的視野更加寬廣，也更能理解市民真正的所需所求。

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

王定宇也特別指出，陳亭妃是甫通過市長初選後，第一場為市議員參選人站台，意義格外不凡，象徵基層對林建南的高度期許。他呼籲北區、中西區市民朋友，在三月份市議員初選中，全力支持林建南。

▲民進黨市議員初選參選人林建南成立競選總部，陳亭妃、王定宇等人到場力挺，現場湧入上千名鄉親。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃仁勳設「兆元宴」　喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
被請喝珍奶才知道！王瑞德曝：台北市議員中今彩539頭獎800
影／LingOrm抵台！千人塞爆桃機「零人推擠」
黃仁勳將拜土地公？　廟方證實有人來過
館長直播賣「中國酒」！　新北財政局要查了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林建南北區成立初選總部　陳亭妃、王定宇齊站台上千鄉親力挺

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃　春聯見面會湧千人

嘉義九華山地藏庵冬令救濟　超過千戶弱勢家庭受惠

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

展望會籃海計畫！東區季中錦標賽登場　160名青少年競技追夢

溝通協調7年！中壢龍福宮遷建落成　蘇俊賓感謝議長邱奕勝

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

林建南北區成立初選總部　陳亭妃、王定宇齊站台上千鄉親力挺

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃　春聯見面會湧千人

嘉義九華山地藏庵冬令救濟　超過千戶弱勢家庭受惠

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

展望會籃海計畫！東區季中錦標賽登場　160名青少年競技追夢

溝通協調7年！中壢龍福宮遷建落成　蘇俊賓感謝議長邱奕勝

快訊／北市大安區11樓火警！外牆竄火　民眾目擊：超多黑煙

直擊／粉絲大巨蛋排字應援太猛！TXT加碼二安「花車繞場」全場瘋掉

黃河車上「餵食」陳姸霏甜炸！導演逼：要非常帥　馬俊麟「剛出獄」藏洋蔥

0比3驚天逆轉！萊巴金娜力退世界球后　成亞洲第3位澳網女王

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

KID施展誘敵之計　彭小刀慘遭詐騙成豬隊友

被請喝珍奶才知道！王瑞德曝：台北市議員中今彩539頭獎800萬

方順吉遭影射約開房怒控「仙人跳」！　報案發不自殺聲明

專訪／星爵驚「有人跟ChatGPT結婚」！蕾貝卡弗格森自爆用AI蓋雞舍　他傻眼

首度跟老婆Lulu經營節目　陳漢典坦言「錄完不是很開心」

【阿嬤超強平衡術？】闖紅燈撞腳踏車竟沒摔　催油門直接落跑

地方熱門新聞

嘉義民宿寵物龜疑遭失控犬群攻擊重傷

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

灣橋榮院教你揪出肌少症

火光沖天！嘉義水上鴿溪寮民宅大火

嘉義市普發現金加持　福容voco酒店推優惠

紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

嘉義公車2/13全線免費搭乘！

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響消防急查幸無火勢

竹縣國民黨初選紛爭　陳見賢辭黨職止爭議

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃

FAST口訣　快速判斷是否腦中風

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

更多熱門

相關新聞

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃

被支持者暱稱為「扶龍王」的民進黨立法委員王世堅，信守初選期間的公開承諾，31日下午再度南下台南，與民進黨台南市長提名人陳亭妃同場出席「一馬當堅 × 一馬當先」春聯見面會，兩款象徵承擔與行動力的春聯首度合體亮相，話題性十足，現場湧入上千名支持者，氣氛熱烈。

盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

盼不分立場皆祝福海鯤號成功　蔡其昌：它是我們國家第一艘國造潛艦

陳亭妃下營鐵馬謝票用「女性溫度」走進基層找回人民信任

陳亭妃下營鐵馬謝票用「女性溫度」走進基層找回人民信任

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

70億補助恐斷炊、126案受影響台南建設不能成政治犧牲品

初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

初選遭質疑！王世堅挺陳亭妃　「還放不下的了不起你支持少一點嘛」

關鍵字：

林建南選總部陳亭妃王定宇站台

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

8歲兒遭母餵藥奪命　母前夫男友現身殯儀館

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面