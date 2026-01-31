　
    • 　
>
地方 地方焦點

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

▲台南新營民榮社區舉辦春節寒冬送暖活動，消防人員進駐設攤宣導防火防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南新營民榮社區發展協會，31日舉辦「春節寒冬送暖活動」，邀集各界共同參與，透過物資發放與關懷行動，為社區注入滿滿溫暖與祝福，台南市消防局第一大隊新營消防隊也把握人潮聚集時機，結合新營防火宣導隊姐妹進駐現場設立宣導攤位，以寓教於樂方式向民眾宣導防火、防災觀念，讓送暖行動同時升級為守護安全的行動。

活動現場氣氛熱絡，消防人員透過圖文海報搭配互動解說，讓民眾輕鬆理解實用的防災知識，其中並特別強調安裝「住宅用火災警報器」的重要性。消防人員指出，住宅火災多發生於夜間或家人熟睡時，若能於住家內裝設住警器，便能在火災初期即發出高分貝警示聲，爭取寶貴的逃生時間，有效降低人命傷亡風險。

隨著氣溫下降，消防隊也同步加強「慎防一氧化碳中毒」宣導，提醒民眾冷氣團來襲期間，使用燃氣熱水器務必保持室內通風，確認安裝位置正確；使用電暖爐時，周圍不可擺放可燃物，避免因不慎引發火災事故。

消防局長楊宗林表示，感謝新營民榮社區發展協會長期深耕社區、照顧弱勢族群，也肯定消防同仁與防火宣導隊夥伴積極走入社區，把防災觀念帶到民眾身邊。他強調，消防工作不僅止於救災，更重要的是事前預防，期盼透過持續宣導，協助民眾建立正確安全意識，共同打造更安全的生活環境。

市長黃偉哲也指出，若每個人都能未雨綢繆，平時就建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分準備，少一分災害損失」的理念，便能有效降低災害風險與財產損失。他強調「防災重於救災，離災優於防災」，並提醒民眾務必落實「人離火熄」，共同守護長輩與家人的居家安全，打造零災害、幸福快樂的城市。

