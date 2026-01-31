　
地方 地方焦點

竹山3校獲教學及校長領導卓越獎　克明宮慨贈獎金

▲竹山3校獲教學及校長領導卓越獎，克明宮頒贈獎金鼓勵。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲竹山3校獲教學及校長領導卓越獎，克明宮頒贈獎金鼓勵。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮秀林國小楊清豐校長、社寮國中與鯉魚國小三校獲得114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎，創下南投縣歷年最佳成績，也為竹山杏壇增添榮耀、地方雀躍不已，竹山克明宮特別頒贈獎金2萬元，感謝3校長期為竹山孩子默默耕耘，及對偏鄉地區教育的用心付出。

竹山克明宮主委楊非武去年底在克明宮文昌帝君神案前頒贈獎金及紀念品，公開表揚三校校長與教師團隊；縣長許淑華、縣議員蔡孟娥出席觀禮，儀式簡單隆重。

許淑華說，「教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎」是被譽為「教育界奧斯卡獎」的年度盛事，該縣所薦舉秀林國小校長楊清豐獲校長領導卓越獎，另社寮國中、鯉魚國小在黃建樹及曾以瑩兩位校長帶領下，教師團隊亦獲教育部教學卓越獎金質獎，寫下南投縣教育史上最耀眼的一頁。。

縣府指出，秀林國小曾經面臨裁併校的危機，楊清豐剛接任校長時僅有約20名學生，他以自身的專業及責任感落實辦學理念，幫助學生學習成長，贏得家長的認同與支持，成功翻轉偏鄉小校困境、逆勢成長，如今全校有6個班共75名學生，個個允文允武，竹樂、竹藝與獨輪車課程樣樣精通，讓他就曾獲教部師鐸獎，秀林經驗如今已然是小校楷模。

鯉魚國小則培養學生的自信與全方位能力，並透過「鯉魚地球村」來拓展學生國際視野、「鯉魚文化園」體驗走讀家鄉文化尋根、「鯉魚自造城」培養科技領航力，於IYIA印尼國際青少年發明家日榮獲銀牌獎，並深耕創客教育與國際教育；社寮國中讓學習走入真實、世界融入課程，以「創意美感、扎根品格、探究科技、多元國際」為核心，結合學生圖像全球力、閱讀力、優雅力、主動力、科技力，並以學生美感圖像融入課程，無論是課程設計、社區參與或是美感體驗，都致力打造融合藝術美學、友善品格的校園。

楊非武表示，教育是百年大計，三校的獲獎讓國人看到竹山教育者的紮實與創新，也才能培養出優秀的下一代，廟方將持續扮演在地支持者的角色，攜手學校與家長，共同為竹山孩子們提供最好的學習環境；蔡孟娥則表示為家鄉學校辦學獲國家最高級肯定感到驕傲，未來會攜手議會同仁持續作為南投縣教育最堅實的後盾；縣府教育處也強調未來將持續透過專業對話、課程評選與成果分享，建立跨校交流的學習方式，讓更多卓越典範學校在南投，成就孩子多元的可能。

