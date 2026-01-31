　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接農曆新年到來，台南各地年節活動熱鬧登場。南化區公所於31日上午9時至12時舉辦「馬力全開耀南化，山城活力慶新年」春節系列活動；六甲區公所同日也在六甲落羽松景點辦理「羽落季節稻六甲・松鶴逗陣遊曾文」活動，兩處活動結合表演節目、市集攤位與親子互動，吸引大批民眾攜家帶眷參與，年節氣氛濃厚。

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府消防局南化分隊、六甲分隊也把握人潮契機，進駐活動現場設立防災宣導攤位，向民眾推廣住宅用火災警報器、一氧化碳中毒防範，以及CPR心肺復甦術等重要防災與急救知識，以實際行動守護市民平安過好年。

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，本次宣導重點鎖定農曆年節期間用火、用電高峰，強力宣導「住宅用火災警報器」的重要性。南化分隊現場向民眾說明住宅火災常見原因，並提醒年節期間圍爐、烹煮頻繁，若未及早察覺火災，往往造成無法挽回的損失；住警器能在火災初期偵測濃煙並發出高分貝警示，是守護居家安全的「全天候守護者」。

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

南化分隊也針對冬季常見的一氧化碳中毒事故加強宣導，提醒民眾使用瓦斯熱水器、暖爐等燃氣設備時，務必保持通風良好，並確認設備為合格產品、安裝位置正確，避免一氧化碳累積釀成危險。同時，消防人員也向民眾講解CPR心肺復甦術的基本觀念與操作要領，鼓勵大家在緊急狀況發生時，勇於伸出援手，把握黃金救援時間，成為「生命之鏈」的重要一環。

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

六甲分隊在落羽松景點的宣導活動中，特別提醒民眾預防廚房火災的三大重點，包括烹煮時切勿離開爐火，離開務必關火、落實「人離火熄」觀念；選用具備熄火安全裝置、溫度感知與異常遮斷功能的爐具；以及在廚房與臥室安裝住宅用火災警報器，以利火災初期及早發現、爭取應變與逃生時間。

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，春節期間返鄉團聚、各項活動頻繁，居家與公共場所安全更加重要，透過結合地方大型活動進行設攤宣導，能讓防災與急救觀念自然融入生活，提醒市民在歡慶新年的同時，也要注意用火、用電與燃氣設備安全，為家人多一分保障。

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林也指出，年節圍爐聚餐頻繁，請務必遵守「煮東西、不離開，人離開、火要熄」的廚房安全守則，藉由南化、六甲春節活動設攤宣導，希望讓更多民眾認識火災預防、一氧化碳中毒防範與CPR急救的重要性。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，南化多為山城聚落，消防資源取得不易，平時強化防災觀念與自救互救能力尤為重要；六甲落羽松則是知名旅遊景點，透過活動宣導，能讓更多民眾在休閒之餘學習防災知識。未來也將持續深入社區、結合各項活動推動防災宣導，共同打造更安全、有韌性的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光
小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰
旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」
政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　運將判決結果曝
入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃　春聯見面會湧千人

嘉義九華山地藏庵冬令救濟　超過千戶弱勢家庭受惠

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

展望會籃海計畫！東區季中錦標賽登場　160名青少年競技追夢

溝通協調7年！中壢龍福宮遷建落成　蘇俊賓感謝議長邱奕勝

桃園青年局外牆修繕後引熱議　「村長」發聲：熱鬧又有活力

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃　春聯見面會湧千人

嘉義九華山地藏庵冬令救濟　超過千戶弱勢家庭受惠

南投家扶尾牙感謝扶幼委員+志工　20年資歷陳嬿朱母子接力傳愛

展望會籃海計畫！東區季中錦標賽登場　160名青少年競技追夢

溝通協調7年！中壢龍福宮遷建落成　蘇俊賓感謝議長邱奕勝

桃園青年局外牆修繕後引熱議　「村長」發聲：熱鬧又有活力

麥考利克金心碎發聲！　悼《小鬼當家》凱薩琳奧哈拉：我會想念妳，媽媽

直擊／《鬼怪》男神走在台北路上被認出！李棟旭開心喊：我人氣還在

快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

HYBE首組站上大巨蛋！TXT才唱第一首感動泛淚　然竣：每天倒數來這

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

蔡佩軒遇生日驚魂！　遊越南「竟食物中毒」緊急送醫

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

馨儀突不適自虧「戀綜結果」　青峰推薦：去擅長的草原XD

地方熱門新聞

嘉義民宿寵物龜疑遭失控犬群攻擊重傷

灣橋榮院教你揪出肌少症

火光沖天！嘉義水上鴿溪寮民宅大火

嘉義市普發現金加持　福容voco酒店推優惠

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

紅葉小巨人盃　德芙蘭少棒隊封王

嘉義公車2/13全線免費搭乘！

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響消防急查幸無火勢

老翁站上永康奇美陸橋險釀憾事警消聯手、鐵路局斷電成功救回

竹縣國民黨初選紛爭　陳見賢辭黨職止爭議

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

FAST口訣　快速判斷是否腦中風

大仁科大校長周德光上任 接棒領航邁向國際應用型大學

更多熱門

相關新聞

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節將近用火用電要注意南消五大隊啟動災後訪視強化防火宣導

春節將近，家家戶戶用火、用電頻率增加，消防安全更顯重要。台南市永康區一處17層集合住宅大樓1月25日凌晨發生火警，所幸消防人員迅速到場控制火勢，未釀成重大傷亡。台南市消防局第五救災救護大隊隨即啟動災後訪視與防火宣導行動，深入社區提醒民眾做好年節防災準備。

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

春節人潮就是最佳宣導場南消佳里消防分隊深入餐會宣導居家防火

南消四大隊善化高樓火災演練春節前強化應變保平安

南消四大隊善化高樓火災演練春節前強化應變保平安

射水、CPR樣樣來消防叔叔陪萌娃闖關學防火

射水、CPR樣樣來消防叔叔陪萌娃闖關學防火

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎守護送平安

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎守護送平安

關鍵字：

消防南消南化六甲防災

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

8歲兒遭母餵藥奪命　母前夫男友現身殯儀館

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面