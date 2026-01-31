山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

▲台南南化、六甲春節活動人潮湧現，消防分隊進駐設攤進行防災宣導，守護民眾平安過年。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接農曆新年到來，台南各地年節活動熱鬧登場。南化區公所於31日上午9時至12時舉辦「馬力全開耀南化，山城活力慶新年」春節系列活動；六甲區公所同日也在六甲落羽松景點辦理「羽落季節稻六甲・松鶴逗陣遊曾文」活動，兩處活動結合表演節目、市集攤位與親子互動，吸引大批民眾攜家帶眷參與，年節氣氛濃厚。

台南市政府消防局南化分隊、六甲分隊也把握人潮契機，進駐活動現場設立防災宣導攤位，向民眾推廣住宅用火災警報器、一氧化碳中毒防範，以及CPR心肺復甦術等重要防災與急救知識，以實際行動守護市民平安過好年。

消防局指出，本次宣導重點鎖定農曆年節期間用火、用電高峰，強力宣導「住宅用火災警報器」的重要性。南化分隊現場向民眾說明住宅火災常見原因，並提醒年節期間圍爐、烹煮頻繁，若未及早察覺火災，往往造成無法挽回的損失；住警器能在火災初期偵測濃煙並發出高分貝警示，是守護居家安全的「全天候守護者」。

南化分隊也針對冬季常見的一氧化碳中毒事故加強宣導，提醒民眾使用瓦斯熱水器、暖爐等燃氣設備時，務必保持通風良好，並確認設備為合格產品、安裝位置正確，避免一氧化碳累積釀成危險。同時，消防人員也向民眾講解CPR心肺復甦術的基本觀念與操作要領，鼓勵大家在緊急狀況發生時，勇於伸出援手，把握黃金救援時間，成為「生命之鏈」的重要一環。

六甲分隊在落羽松景點的宣導活動中，特別提醒民眾預防廚房火災的三大重點，包括烹煮時切勿離開爐火，離開務必關火、落實「人離火熄」觀念；選用具備熄火安全裝置、溫度感知與異常遮斷功能的爐具；以及在廚房與臥室安裝住宅用火災警報器，以利火災初期及早發現、爭取應變與逃生時間。

市長黃偉哲表示，春節期間返鄉團聚、各項活動頻繁，居家與公共場所安全更加重要，透過結合地方大型活動進行設攤宣導，能讓防災與急救觀念自然融入生活，提醒市民在歡慶新年的同時，也要注意用火、用電與燃氣設備安全，為家人多一分保障。

消防局長楊宗林也指出，年節圍爐聚餐頻繁，請務必遵守「煮東西、不離開，人離開、火要熄」的廚房安全守則，藉由南化、六甲春節活動設攤宣導，希望讓更多民眾認識火災預防、一氧化碳中毒防範與CPR急救的重要性。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，南化多為山城聚落，消防資源取得不易，平時強化防災觀念與自救互救能力尤為重要；六甲落羽松則是知名旅遊景點，透過活動宣導，能讓更多民眾在休閒之餘學習防災知識。未來也將持續深入社區、結合各項活動推動防災宣導，共同打造更安全、有韌性的生活環境。