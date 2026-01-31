　
地方 地方焦點

豐原糕餅嘉年華登場　博愛街湧人潮迎年前買氣

▲豐原博愛街31日舉辦糕餅手作嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲豐原博愛街今日舉辦糕餅手作嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

結合產業行銷與文化體驗的「2026豐原糕餅手作嘉年華」，31日在豐原區博愛街登場，街區兩側攤位林立，現場飄散陣陣糕餅香氣，不少民眾攜家帶眷前來選購年節伴手禮、參與手作體驗，為年前商圈注入熱絡人潮。

台中市政府近年持續推動糕餅產業發展政策，透過節慶活動串聯在地品牌，吸引消費者走入商圈，也讓傳統糕餅產業在創新與轉型中累積能量。市府經發局長張峯源表示，台中素有「糕餅之都」之稱，豐原更是重要發源地，自2023年起即以推廣產業體驗為主軸，結合市集展售、手作課程與品牌串聯機制，協助業者拓展通路與提升能見度，逐步建立穩定發展模式。

▲豐原博愛街31日舉辦糕餅手作嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民眾在攤位前試吃、選購糕餅，現場飄散濃濃甜香氣息。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次活動集結約30家在地糕餅品牌參與，從傳統鳳梨酥、太陽餅到創新口味甜點一應俱全，現場搭配消費抵用券加值、滿額摸彩及DIY體驗等設計，帶動民眾停留時間與消費意願。部分攤位前排起長龍，不少業者忙於補貨與介紹產品，展現節前市場的活絡景象。

經發局指出，活動現場推出「500元消費券升級600元使用」方案，消費滿500元可獲得限量鑰匙圈並參加摸彩，獎項包含廚餘機、液晶電視等實用用品；累積消費滿3,000元，還可兌換活動紀念品。另設置人氣糕餅DIY體驗區，讓民眾親手參與製作流程，近距離了解糕餅職人的工序與細節，也成為親子族群駐足的熱門區域。

活動現場氣氛熱絡，張峯源也肯定業者長期深耕地方、用心傳承技藝，期盼透過活動平台，讓傳統產業在市場變化中持續調整步伐，穩健發展。多位民意代表與地方人士亦到場共襄盛舉，為活動增添熱度。

主辦單位表示，期望藉由嘉年華活動，串聯產業、文化與消費動能，讓民眾在採買年節商品的同時，也能重新認識豐原糕餅產業的歷史與價值。

▲豐原博愛街31日舉辦糕餅手作嘉年華。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民眾參與糕餅DIY體驗活動，親手製作甜點，體驗傳統技藝。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議
快訊／川普才警告！伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷
醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎
冷氣團南下低溫下探13度！最新預測曝光
快訊／北市大安區深夜惡火！　2人命危
川普坦言「已下通牒」！美軍艦隊逼近　伊朗回應強硬

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

