台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

▲台南市政府勞工局舉辦歲末尾牙，邀請員工同仁、志工與家眷同樂，現場氣氛溫馨熱絡。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局30日晚間6時30分於善化新萬香餐廳舉辦一年一度歲末尾牙聯誼餐會，慰勞同仁一年來的辛勞付出，今年尾牙特別邀請台南市五大總工會，以及長期合作的做工行善團修繕與義剪志工共襄盛舉，員工同仁、志工與家眷齊聚一堂，現場笑聲與掌聲不斷，氣氛溫馨熱絡，宛如大家庭團圓。

勞工局長王鑫基表示，感謝全體同仁一年來在促進就業、改善勞動條件、強化職業安全、推動勞工福利及促進勞資和諧等各項勞政工作上的努力付出，展現高度專業與使命感；同時也特別向台南市五大總工會各工會理事長致上誠摯謝意，感謝長期與市府攜手合作，成為勞工政策推動最穩定、最重要的夥伴。

市府團隊亦高度肯定勞工局的施政成果。市長黃偉哲及三位副市長、秘書長、副秘書長，對勞工局一年來在保障勞動權益、促進就業、推動職安與關懷弱勢族群等面向的具體成效給予高度肯定，並以實際行動支持，特別提供多項精美摸彩品，與同仁共享成果與喜悅。

王鑫基局長也感謝做工行善團志工一年來不辭辛勞，與勞工局攜手完成322戶弱勢家庭房屋修繕工程，並持續辦理義剪服務，讓城市溫暖真正走進需要幫助的家庭。

尾牙活動中，王鑫基局長親自為各桌「加菜」，象徵對同仁與夥伴滿滿的肯定與祝福；摸彩活動更將現場氣氛推向高潮，人人有獎、喜悅共享，展現團隊同甘共苦、共享成果的精神。

活動接近尾聲時，7位隨同仁到場的小朋友在歡樂氣氛中開心互動，純真的笑容成為全場最溫暖的畫面。王鑫基局長有感於同仁在工作與家庭間的付出，特別準備象徵祝福的小紅包，親手送到每位孩子手中，不僅為孩子留下難忘回憶，也具體呈現「照顧勞工、關懷家庭」的理念，為尾牙畫下溫馨句點。

此外，活動中也出現令人動容的一幕，就業促進科全盲接線生李彥帶領同仁高歌一曲，以自信歌聲展現對工作的熱愛與生命的熱情，贏得全場熱烈掌聲。王鑫基局長深受感動，特別頒發紅包鼓勵，肯定李彥長期以專業與耐心站在第一線，為市民提供即時且溫暖的服務，展現勞工局重視多元共融、落實身心障礙者就業支持的成果。

王鑫基表示，看到同仁、家眷與夥伴彼此關懷支持，是尾牙最珍貴的意義；勞工局不只是工作的地方，更是一個彼此扶持、共同成長的大家庭。未來將延續這份溫暖與凝聚力，持續為台南市勞工朋友提供更貼心、有溫度的服務。