地方 地方焦點

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

▲徐細芳老師與學生於展場前合影，展出水墨與青花瓷創作成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲徐細芳老師與學生於展場前合影，展出水墨與青花瓷創作成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

水墨筆韻在紙上流轉，也延伸至瓷器表面，展現當代創作的多元樣貌。由徐細芳老師指導的師生水墨成果展，將於2026年1月30日至2月25日在台中大墩文化中心陳列室展出，呈現傳統水墨與現代藝術語彙交織下的創作成果。

展覽集結湯喻婷、陳淑媚、陳秀蘭、程鴻華、詹惠珠、賴政通、賴文嬿、何珮玲、何珮芸、施三苹、許美鶯等多位學員，共同展出長期創作累積的心血之作。作品涵蓋山水、水墨抽象及瓷器彩繪等形式，融合傳統筆墨技巧與自動性表現手法，透過流動筆觸與偶發肌理，描繪自然景致與內在心境的交會。

展場中，平面水墨作品與立體瓷器創作相互呼應。部分作品將山巒雲霧、溪流樹影轉化為青花瓷紋樣，讓筆墨語言跨越紙本媒材，延伸至器物之上，也呈現創作者對形式與媒介的持續探索。師生們在傳統美學基礎上融入當代思維，使作品在典雅與實驗之間取得平衡。

▲徐細芳老師與學生於展場前合影，展出水墨與青花瓷創作成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

主辦單位表示，此次成果展共展出50餘幅水墨作品及60餘件山水青花瓷創作，展現多年教學與創作累積的成果，也反映創作者在當代藝術語境中，對文化傳承與個人風格的思考與實踐。展覽不僅呈現技法層面的精進，更突顯創作過程中對自由表達與藝術精神的追求。

展覽期間為2026年1月30日至2月25日，並於今（31）日舉行開幕活動，地點為大墩文化中心陳列室（三）。主辦單位期盼，透過此次展覽，讓觀眾走進水墨與瓷藝交織的創作世界，感受傳統藝術在當代語境中的嶄新生命力。

▲徐細芳老師與學生於展場前合影，展出水墨與青花瓷創作成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲民眾駐足欣賞作品，感受傳統與當代交織的藝術風格。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

01/29 全台詐欺最新數據

537 2 6926 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

水墨展藝術台中徐細芳當代藝術

