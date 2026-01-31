　
地方 地方焦點

南投農民節表彰大會　埔里果樹產銷班第4班獲頒南投之光

▲南投縣政府辦理農民節表彰大會，向農民致敬。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府辦理農民節表彰大會，向農民致敬。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2月4日農民節將屆，南投縣政府今天表揚績優農民與農業團體，包括獲114年全國優良農業產銷班殊榮的「南投之光」埔里鎮果樹（水果）產銷班第4班，向辛勤耕耘的農友致上最高敬意。

南投縣115年農民節表彰大會今日上午登場，同步表揚多項全國與縣內重要獎項，包括水里鄉農會郡坑家政班及中寮鄉農會永平村家政班第二班榮獲114年特色家政班，信義鄉農會獲第19屆農金獎，草屯鎮農會獲第19屆金質獎，以及埔里鎮農會、中寮鄉農會、草屯鎮農會、仁愛鄉農會等在114年全國四健作業組競賽中的優異表現；另有縣長許淑華，縣議員林儒暘、張婉慈、國姓鄉長邱美玲，以及各鄉鎮市農會及縣農會理事長、總幹事等來賓雲集。

▲農民節表彰大會，縣長許淑華向農民致敬。（圖／南投縣政府提供）

埔里鎮果樹（水果）產銷班第4班獲頒「南投之光」牌匾，該班代表農民蔡舒莉表示：「很榮幸獲得這個肯定，我們希望透過參賽，讓更多青年看到返鄉從農的機會。其實現在的農業有很多資源，青農可以做得很好。歡迎大家多參加活動與比賽，提升能力，讓產業更發揚光大。」

▲農民節表彰大會，縣長許淑華向農民致敬。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，面對氣候變遷、勞動力短缺與市場競爭等挑戰，南投農民仍展現高度韌性與創新能量，積極導入智慧農業、友善耕作及品牌經營，讓作為農業大縣的南投，過去一年在中央各項農業評比中成績亮眼；縣府近年降低青年返鄉門檻，建構「品味南投」標章認證電商平台，強化電子商務與直銷通路，並在盛產期輔導展銷活動，將優質農特產品推向消費者，未來將持續推動科技農業、有機生產、產銷履歷制度，結合觀光、文化與低碳旅遊，發展精緻化、生活化、資訊化的現代農業，目標讓南投成為精緻農業與觀光旅遊大縣。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，在許淑華支持下，全縣農業今年大幅進步；13鄉鎮農會在理監事與上級指導下，和諧團結、業績表現優異，在全省22縣市農會員工薪資排名中，南投縣已名列第三，股金、存款與利息分配逐年成長，有效支援農機更新、辦公環境提升及農民培訓等，成為農民的堅實後盾。

01/29 全台詐欺最新數據

綠白合反對！南投縣府要在茶鄉蓋焚化爐　激動民眾下跪求停止會議
快訊／川普才警告！伊朗阿巴斯港驚傳大爆炸　至少1死14傷
醫曝3大地雷早餐組合　「蛋＋牛奶」越吃越累還傷肝腎
冷氣團南下低溫下探13度！最新預測曝光
快訊／北市大安區深夜惡火！　2人命危
川普坦言「已下通牒」！美軍艦隊逼近　伊朗回應強硬

