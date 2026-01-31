北市驚傳漢他病毒死亡首例　王欣儀籲立即恢復全市「滅鼠週」

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市大安區近日驚傳國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，一名70多歲長者從發病到離世僅短短8天。事件爆發後，市議員王欣儀接獲許多民眾詢問，認為是北市近年來缺乏「系統性、同步性」滅鼠政策的嚴重警訊。對此，環保局回應，每年都有採購滅鼠餌劑，民眾若有需求可洽里辦公處或環保局索取；另外，環保局規劃於下週結合衛生局及區公所，共同加強全市環境整頓，並請民眾同步進行家戶內外環境清潔，以杜絕鼠患。

王欣儀表示，早期郝龍斌市長時代，台北市每年10月都會統一辦理「全台北市滅鼠週」，透過市府跨局處力量與鄰里同步行動，效果顯著。但這項優良傳統在柯文哲時代取消，導致近年來滅鼠工作淪為各里「單打獨鬥」。

王欣儀表示，有些里長因深知環境衛生重要性，即便市府已取消該活動，仍堅持在每年11月自行辦理「全里滅鼠週」，發放滅鼠餌劑並宣導防護。但老鼠的活動範圍不會分里界，單靠少數積極的里長自發性滅鼠，或是等到發生致死案例後，才針對個案住家半徑200公尺進行「補救式」滅鼠行動，根本是治標不治本，防疫網明顯出現破洞。

針對此次憾事，王欣儀提出嚴正質詢，建請蔣萬安市府團隊展現魄力，盡速評估恢復全市或全區同步的「滅鼠週」活動。透過市府統一採購、宣導，並於統一時段投藥，才能在大範圍內有效降低鼠群密度，而非讓病毒在行政區的縫隙中流竄。

北市環保局回應，在收到衛生局通報後，23日第一時間即安排人力，依sop，針對案址周邊半徑200公尺使用稀釋10倍之漂白水執行環境消毒及孳生源清除作業，並配合該局執行案址周邊捕鼠監測作業。30日再次加強案址周邊半徑200公尺環境消毒、孳生源清除及投藥滅鼠作業。

環保局前後共計動員8車29人，使用漂白水49公升，消毒面積達9,800平方公尺，投放滅鼠餌劑5公斤，清除垃圾16公斤，沖吸溝泥車清淤6.55公噸。

環保局指出，每年採購滅鼠餌劑，114年採購1萬1186公斤，目前庫存尚有7000公斤，可充分滿足民眾滅鼠需求，可洽里辦公處或環保局索取滅鼠藥。另外，民眾若於公共空間發現鼠類出沒，可撥打1999市民熱線，通知環保局協助派員處理，公私協力，共同防治鼠類孳生。

因應本次漢他病毒事件，環保局規劃於下週結合衛生局及區公所，共同加強環境整頓，並請民眾同步進行家戶內外環境清潔，留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角，以杜絕鼠患。

