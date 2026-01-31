　
政治

北市驚傳漢他病毒死亡首例　王欣儀籲立即恢復全市「滅鼠週」

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市大安區近日驚傳國內今年首例漢他病毒症候群死亡病例，一名70多歲長者從發病到離世僅短短8天。事件爆發後，市議員王欣儀接獲許多民眾詢問，認為是北市近年來缺乏「系統性、同步性」滅鼠政策的嚴重警訊。對此，環保局回應，每年都有採購滅鼠餌劑，民眾若有需求可洽里辦公處或環保局索取；另外，環保局規劃於下週結合衛生局及區公所，共同加強全市環境整頓，並請民眾同步進行家戶內外環境清潔，以杜絕鼠患。

王欣儀表示，早期郝龍斌市長時代，台北市每年10月都會統一辦理「全台北市滅鼠週」，透過市府跨局處力量與鄰里同步行動，效果顯著。但這項優良傳統在柯文哲時代取消，導致近年來滅鼠工作淪為各里「單打獨鬥」。

王欣儀表示，有些里長因深知環境衛生重要性，即便市府已取消該活動，仍堅持在每年11月自行辦理「全里滅鼠週」，發放滅鼠餌劑並宣導防護。但老鼠的活動範圍不會分里界，單靠少數積極的里長自發性滅鼠，或是等到發生致死案例後，才針對個案住家半徑200公尺進行「補救式」滅鼠行動，根本是治標不治本，防疫網明顯出現破洞。

針對此次憾事，王欣儀提出嚴正質詢，建請蔣萬安市府團隊展現魄力，盡速評估恢復全市或全區同步的「滅鼠週」活動。透過市府統一採購、宣導，並於統一時段投藥，才能在大範圍內有效降低鼠群密度，而非讓病毒在行政區的縫隙中流竄。

北市環保局回應，在收到衛生局通報後，23日第一時間即安排人力，依sop，針對案址周邊半徑200公尺使用稀釋10倍之漂白水執行環境消毒及孳生源清除作業，並配合該局執行案址周邊捕鼠監測作業。30日再次加強案址周邊半徑200公尺環境消毒、孳生源清除及投藥滅鼠作業。

環保局前後共計動員8車29人，使用漂白水49公升，消毒面積達9,800平方公尺，投放滅鼠餌劑5公斤，清除垃圾16公斤，沖吸溝泥車清淤6.55公噸。

環保局指出，每年採購滅鼠餌劑，114年採購1萬1186公斤，目前庫存尚有7000公斤，可充分滿足民眾滅鼠需求，可洽里辦公處或環保局索取滅鼠藥。另外，民眾若於公共空間發現鼠類出沒，可撥打1999市民熱線，通知環保局協助派員處理，公私協力，共同防治鼠類孳生。

因應本次漢他病毒事件，環保局規劃於下週結合衛生局及區公所，共同加強環境整頓，並請民眾同步進行家戶內外環境清潔，留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並清除家中老鼠可能躲藏的死角，以杜絕鼠患。
 

01/29 全台詐欺最新數據

快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光
小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰
旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」
政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　運將判決結果曝
入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

海鯤號連2天出港潛航測試！　吳釗燮釋空拍圖

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

暖心蘆竹寒冬送暖　蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

民進黨團改選！蔡其昌、柯建銘爭總召　書記長一人登記

轟藍白助救國團搶16.3億國產　林俊憲：濫用多數視司法於無物

萬人巡邏維護年節安全　盧秀燕感謝守望相助隊守護家園

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

暖心蘆竹寒冬送暖　蘇俊賓：結合民間力量讓關懷源源不絕

韓粉嗨領春聯祝「馬上長頭髮」　韓國瑜笑：跟佳芬姐生娃一樣難

民進黨團改選！蔡其昌、柯建銘爭總召　書記長一人登記

轟藍白助救國團搶16.3億國產　林俊憲：濫用多數視司法於無物

萬人巡邏維護年節安全　盧秀燕感謝守望相助隊守護家園

賴清德推「緊急救護課程」　舉防災士為例：第一時間協助受傷的人

內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

麥考利克金心碎發聲！　悼《小鬼當家》凱薩琳奧哈拉：我會想念妳，媽媽

直擊／《鬼怪》男神走在台北路上被認出！李棟旭開心喊：我人氣還在

快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

HYBE首組站上大巨蛋！TXT才唱第一首感動泛淚　然竣：每天倒數來這

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

蔡佩軒遇生日驚魂！　遊越南「竟食物中毒」緊急送醫

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

【發射5秒後墜海灘】台版彈簧刀「鈍了」！　中科院：無人機翼面控制失效

怒嗆黨中央初選不公！徐欣瑩喊「參選到底」　引退黨參選揣測

反對票0！《住宅法》修正三讀婚育宅佔20%　韓國瑜也驚呼

內政部認定會務未正常運作　解散新住民關懷總會等5團體

國民黨中常委45人搶29席！　陳菁徽奪冠、韓國瑜人馬入列

快訊／創立法院史上首次！　預算會期「總預算一字未審」

即／綠營首例！3連霸女悍將「看守所登記」勝出

立法院接連修法侵害行政權　行政院：將採取合法合憲救濟手段

立院會期結束　韓國瑜：對話取代對抗

黨產條例、中天條款三讀　綠批：藍白農曆年前送國人最丟臉大禮

快訊／國會助理費修法三讀通過！　平均每位助理加5千

告別28年公職生涯　黃珊珊曝：想做回自由的自己

NCC指中天無法回52台　羅智強轟「民進黨東廠」：胡說八道

北市爆今年首例漢他病毒　陳宥丞揭動物之家鼠患嚴重畫面曝

黃國昌昔喊「反紅媒、告別蔡衍明」　綠委酸：不到6年就背棄理想

羅一鈞證實北市漢他個案「25年來首死」

北市大安區出現漢他病毒死亡病例引發關注，疾管署署長羅一鈞今日證實，該名個案為25年來首例漢他死亡案例。疾管署副署長林明誠分析大安區疫情，由於老鼠是漢他的重要病媒，習慣人口密集的環境；老鼠多就可能有鼠媒疾病，做好病媒防治，降低病媒族群密度，就可降低感染傳染病的風險。

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

「陪玩盪鞦韆」變陷阱！北市淫魔載女直衝南港公園　拖入公廁性侵

「土方之亂」燒北市釀工程停擺　王欣儀籲北市府「快自救」

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」

8歲兒遭母餵藥奪命　母前夫男友現身殯儀館

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

