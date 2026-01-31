　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　大票人問號：好災難

▲嘉南羊乳社群操作風格獨特，深獲不少網友喜愛。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

▲嘉南羊乳社群操作風格獨特，深獲不少網友喜愛。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」近日因Threads官方小編「羊編」勤奮海巡爆紅，卻因行銷公司自爆代操引發誠信爭議，後來羊編發長文致歉，並澄清發文皆為親自執行；然而，嘉南羊乳總公司今（31）日發布正式聲明，強硬力挺合作夥伴「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」，強調創意確實出自該團隊，並揚言對抹黑者提告，引發社群二度炸裂。

總公司發布三點聲明　認證行銷團隊貢獻

[廣告]請繼續往下閱讀...

「保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社」在聲明中明確指出，與「開啟品牌行銷顧問公司」擁有長期穩固的合約關係，視其為核心行銷顧問。

針對近期爆紅的「羊IP」行銷規劃，本社鄭重澄清，該系列活動的創意發想與整體企劃，確實是由「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」提供，本社審核後依程序推廣，外界不應質疑其專業貢獻。

譴責網路暴力　不排除採取法律行動

針對連日來的輿論風波，嘉南羊乳表示，相關言論涉及對合作夥伴的惡意攻擊與不實指控，嚴重損害商譽。本社嚴厲譴責此類網路暴力行為，並強調背後疑似有有心人士蓄意破壞合作關係。為了維護合法權益，本社將持續關注事態發展，並不排除與「開啟行銷」共同對相關人士提出妨害名譽之訴。

大票網友傻眼　洗版替小編抱不平

聲明發布後，原本力挺「羊編」的粉絲感到錯愕，認為總公司的強硬態度抹殺了小編熬夜解釋的努力，「竟然沒有要換行銷，完全沒看到行銷公司的作為，支持的朋友直接被當成傻子」、「這種聲明直接把羊編努力歸零了，我的天啊，這什麼公關災難」、「羊編是不是被換掉了」、「這個聲明看得出這間公司掌權的人大概是什麼年齡層」、「真心建議羊編離職，你的能力在別的地方會有更好的薪資」、「超敗好感，本來打算要訂羊奶了，現在看到這聲明覺得不用訂了」、「小編不眠不休海巡把形象拉回來，結果現在還要迎接第二波公關危機」。

【嘉南羊乳鄭重聲明】

一、 「開啟行銷」確為和本社簽訂合約並長期合作執行的行銷團隊
本社與「開啟品牌行銷顧問公司」簽訂有正式合約，雙方為長期且穩固的協力廠商合作關係。鑑於「開啟行銷」長期以來與本社順利配合，默契十足，本社視「開啟行銷」為本社的行銷顧問團隊。

多年來，「開啟行銷」提供其專業的行銷策略與卓越的執行能力，為品牌發展提供了關鍵性的顧問諮商暨行銷方案。本社對「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的專業能力與合作誠信給予高度肯定與信任。

本社嚴正呼籲外界人士，立即停止對本社行銷團隊「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的一切不正當攻擊和惡意抹黑行為。

二、 羊IP行銷規劃之創意來源確認

針對近期本社所推動之「羊IP」相關行銷規劃與執行，本社鄭重澄清：

該系列行銷活動的創意發想與整體企劃，確實是由「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」所提供。本社在審核並確認其專業性與可行性後，依循正常程序進行發佈與推廣。任何質疑「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」在本次行銷案中專業貢獻的言論，均與事實不符。

三、 嚴厲譴責惡意攻擊行為，不排除提出妨害名譽之訴

本社嚴厲譴責所有針對「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」的網路惡意攻擊、誹謗與不實指控行為者。經查，這次事件疑似有心人士蓄意透過網路輿論，破壞雙方合作關係與商譽，此類行為不僅嚴重傷害合作夥伴的名譽與權益，亦對正常的商業合作環境造成負面損害。

針對這幾天發生的網路暴力行為，本社將持續關注事態發展，並不排除與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」共同對相關人士提出惡意妨害名譽之訴，以維護本社、開啟行銷以及美樂蒂小姐的合法權益。

「保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」始終秉持誠信、專業的原則，致力於提供優質產品與服務。我們感謝所有支持我們的消費者與合作夥伴，並將繼續與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」等優秀夥伴攜手合作，共同為消費者帶來更好的品牌體驗。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 2 6926 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光
小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰
旅美貓熊回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」
政大學霸被丟包慘死非首例！趕醉女下車害撞死　運將判決結果曝
入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆　果粉吵翻

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　大票人問號：好災難

出差神物大賽開跑！他一句話釣出一票行李怪物：真的都超實用

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼：熟到不用查了

因應一期稻作超前部署　石門及寶二水庫今年首次人造雨

九族櫻花祭開跑！日月潭櫻花季高潮將至　估2月中下旬全面盛開

小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰

空姐聯誼「一看現場對象傻眼」　秒變面試現場！網吵翻：不是好咖

出國別幫人帶行李「親人也不要」！他被海關帶走嘆：家賊難防

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

川普宣布全美「進入緊急狀態」！　對古巴石油供應國課關稅

加油站斷油撤離！台中大火8店面全燒毀...急發空污警報

暖醫遭高材生殺害！思覺失調、停藥與家庭失責的連鎖悲劇｜台中牙醫命案｜《我在案發現場》

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

【譚兵讀武EP289】胡璉PK粟裕「土山集戰役」　華野三縱為何留下「一挺重機槍在團部」

要借iPhone充電線！一問「全公司沒人有」原因驚呆　果粉吵翻

嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　大票人問號：好災難

出差神物大賽開跑！他一句話釣出一票行李怪物：真的都超實用

入夜後雨區擴全台「急凍4天」　高山有望降雪

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼：熟到不用查了

因應一期稻作超前部署　石門及寶二水庫今年首次人造雨

九族櫻花祭開跑！日月潭櫻花季高潮將至　估2月中下旬全面盛開

小心爆炸！羽絨外套丟洗衣機「漲成大水球」　內行：別挑戰

空姐聯誼「一看現場對象傻眼」　秒變面試現場！網吵翻：不是好咖

出國別幫人帶行李「親人也不要」！他被海關帶走嘆：家賊難防

麥考利克金心碎發聲！　悼《小鬼當家》凱薩琳奧哈拉：我會想念妳，媽媽

直擊／《鬼怪》男神走在台北路上被認出！李棟旭開心喊：我人氣還在

快訊／高雄男「抓綠鬣蜥」慘觸電！身體燒傷送醫　現場慘況曝光

送暖不忘防災！南消一大走入新營民榮社區　攜手守護春節居家安全

HYBE首組站上大巨蛋！TXT才唱第一首感動泛淚　然竣：每天倒數來這

山城過年消防不打烊！南消南化、六甲消防前進春節活動　防災宣導馬力全開

蔡佩軒遇生日驚魂！　遊越南「竟食物中毒」緊急送醫

台南勞工局溫馨辦尾牙攜眷同樂像一家人　局長送紅包祝福下一代

筆墨延伸到瓷器　徐細芳師生展呈現當代水墨新貌

黃仁勳「AI兆元宴」又來了！　6大龍頭大廠老闆齊坐首排

【玩得太上頭】萌貓咬媽一口被念！窩爸身上一臉委屈狂碎念XD

生活熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

上班都在混！同事「多1能力」薪水高5千

YouTube「1功能」正式封鎖！官方證實：Premium專屬

才說「台灣1名產」秒通關！她回澳洲過海關傻眼

前台積電副總李文如現場輝達尾牙

頂大男「先送友人回家」才搭車　同學揭「生前訊息」：他沒喝醉

今年首例「漢他病毒」8天奪命！致死率15%　醫：掃除前必做2件事

台灣虎航砍1%夏季航班　民航局揭原因：機師離職

今越晚越冷探12℃　專家：下週冷空氣強度分歧

起初像感冒！醫曝漢他多可怕：直接拉警報

年薪230萬黃金單身漢「婚後條件曝光」　全場炸鍋

更多熱門

相關新聞

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」近日因社群平台 Threads 爆紅，幽默又勤奮「海巡」的官方小編「羊編」圈粉無數，卻在今（29）日爆發公關爭議。一家行銷公司發文自爆「代操嘉南羊乳 Threads」，並將其作為成功案例宣傳，消息曝光後引發網友譁然，不少粉絲直呼「情感上難以接受」，質疑原本真實可愛的羊編形象是否只是行銷包裝。

嘉南羊乳36年仍不倒！　網曝「1關鍵原因」

嘉南羊乳36年仍不倒！　網曝「1關鍵原因」

他喝「1童年回憶」8年級生暴動：越騷我越愛

他喝「1童年回憶」8年級生暴動：越騷我越愛

嘉南羊乳花蓮地區終止服務

嘉南羊乳花蓮地區終止服務

關鍵字：

嘉南羊乳羊編

讀者迴響

熱門新聞

「雅方羊肉爐」千金曝光！　00後白富美重生老品牌

好市多「金飾幾乎被掃空」　不能退貨！會員吵翻

台中31歲媽媽餵食「3歲、8歲童」雙亡　身分背景曝光

具俊曄受訪哭到說不出話：熙媛比我辛苦

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

孫媽媽稱自己沒受邀婚宴孫協志回應

曹西平追思會幕後功臣小冬瓜點名竟是他

「學霸被丟包」倒臥台64線畫面曝！　網友看傻眼

鋒面＋冷空氣「周末雨區最大」　一路凍到下周二清晨

趙露思現身「神級戰袍」驚人！　巴黎才發表3天

即／台中31歲媽媽餵食2子不明藥物　3歲、8歲童雙亡

國內爆今年首例「漢他病毒」　北部7旬男感染死亡

大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

AV女優閃電宣布引退！　反擊歧視「裸露身體不可恥」

8歲兒遭母餵藥奪命　母前夫男友現身殯儀館

更多

最夯影音

更多
黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身

黃仁勳拜會他後晚宴選在「榕居」　張忠謀坐輪椅現身
Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

Disney+《凶宅專賣店》藏洋蔥！　范少勳遇受虐兒鬼魂...恐怖背後超心酸

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

眾量級財務糾紛二度調解仍破局　Andy出庭：張家王家一人一半

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

台中火警黑煙竄天連燒5店面！　家具行陷火海恐怖畫面曝

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

黃國昌談卸任5工作　當直播主、登錄律師重披法袍

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面