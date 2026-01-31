嘉南羊乳「突鄭重聲明」力挺行銷公司　大票人問號：好災難

▲嘉南羊乳社群操作風格獨特，深獲不少網友喜愛。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣40年老品牌「嘉南羊乳」近日因Threads官方小編「羊編」勤奮海巡爆紅，卻因行銷公司自爆代操引發誠信爭議，後來羊編發長文致歉，並澄清發文皆為親自執行；然而，嘉南羊乳總公司今（31）日發布正式聲明，強硬力挺合作夥伴「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」，強調創意確實出自該團隊，並揚言對抹黑者提告，引發社群二度炸裂。

總公司發布三點聲明 認證行銷團隊貢獻

[廣告]請繼續往下閱讀...

「保證責任台灣省嘉南羊乳運銷合作社」在聲明中明確指出，與「開啟品牌行銷顧問公司」擁有長期穩固的合約關係，視其為核心行銷顧問。

針對近期爆紅的「羊IP」行銷規劃，本社鄭重澄清，該系列活動的創意發想與整體企劃，確實是由「開啟行銷」與「美樂蒂小姐」提供，本社審核後依程序推廣，外界不應質疑其專業貢獻。

譴責網路暴力 不排除採取法律行動

針對連日來的輿論風波，嘉南羊乳表示，相關言論涉及對合作夥伴的惡意攻擊與不實指控，嚴重損害商譽。本社嚴厲譴責此類網路暴力行為，並強調背後疑似有有心人士蓄意破壞合作關係。為了維護合法權益，本社將持續關注事態發展，並不排除與「開啟行銷」共同對相關人士提出妨害名譽之訴。

大票網友傻眼 洗版替小編抱不平

聲明發布後，原本力挺「羊編」的粉絲感到錯愕，認為總公司的強硬態度抹殺了小編熬夜解釋的努力，「竟然沒有要換行銷，完全沒看到行銷公司的作為，支持的朋友直接被當成傻子」、「這種聲明直接把羊編努力歸零了，我的天啊，這什麼公關災難」、「羊編是不是被換掉了」、「這個聲明看得出這間公司掌權的人大概是什麼年齡層」、「真心建議羊編離職，你的能力在別的地方會有更好的薪資」、「超敗好感，本來打算要訂羊奶了，現在看到這聲明覺得不用訂了」、「小編不眠不休海巡把形象拉回來，結果現在還要迎接第二波公關危機」。

【嘉南羊乳鄭重聲明】

一、 「開啟行銷」確為和本社簽訂合約並長期合作執行的行銷團隊

本社與「開啟品牌行銷顧問公司」簽訂有正式合約，雙方為長期且穩固的協力廠商合作關係。鑑於「開啟行銷」長期以來與本社順利配合，默契十足，本社視「開啟行銷」為本社的行銷顧問團隊。

多年來，「開啟行銷」提供其專業的行銷策略與卓越的執行能力，為品牌發展提供了關鍵性的顧問諮商暨行銷方案。本社對「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的專業能力與合作誠信給予高度肯定與信任。

本社嚴正呼籲外界人士，立即停止對本社行銷團隊「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」的一切不正當攻擊和惡意抹黑行為。

二、 羊IP行銷規劃之創意來源確認

針對近期本社所推動之「羊IP」相關行銷規劃與執行，本社鄭重澄清：

該系列行銷活動的創意發想與整體企劃，確實是由「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」所提供。本社在審核並確認其專業性與可行性後，依循正常程序進行發佈與推廣。任何質疑「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」在本次行銷案中專業貢獻的言論，均與事實不符。

三、 嚴厲譴責惡意攻擊行為，不排除提出妨害名譽之訴

本社嚴厲譴責所有針對「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」的網路惡意攻擊、誹謗與不實指控行為者。經查，這次事件疑似有心人士蓄意透過網路輿論，破壞雙方合作關係與商譽，此類行為不僅嚴重傷害合作夥伴的名譽與權益，亦對正常的商業合作環境造成負面損害。

針對這幾天發生的網路暴力行為，本社將持續關注事態發展，並不排除與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」共同對相關人士提出惡意妨害名譽之訴，以維護本社、開啟行銷以及美樂蒂小姐的合法權益。

「保證責任臺灣省嘉南羊乳運銷合作社」始終秉持誠信、專業的原則，致力於提供優質產品與服務。我們感謝所有支持我們的消費者與合作夥伴，並將繼續與「開啟行銷」和「美樂蒂小姐」等優秀夥伴攜手合作，共同為消費者帶來更好的品牌體驗。