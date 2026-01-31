　
地方 地方焦點

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃　春聯見面會湧千人

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，合體陳亭妃出席春聯見面會，現場湧入上千名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，合體陳亭妃出席春聯見面會，現場湧入上千名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

被支持者暱稱為「扶龍王」的民進黨立法委員王世堅，信守初選期間的公開承諾，31日下午再度南下台南，與民進黨台南市長提名人陳亭妃同場出席「一馬當堅 × 一馬當先」春聯見面會，兩款象徵承擔與行動力的春聯首度合體亮相，話題性十足，現場湧入上千名支持者，氣氛熱烈。

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，合體陳亭妃出席春聯見面會，現場湧入上千名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

包括市議員陳秋萍、吳通龍、陳怡珍、陳碧玉、周麗津、林冠維、郭清華，以及議員參選人郭品辰、蔡旺詮、林建南、林緯等人皆到場共襄盛舉，年前見面會宛如大型造勢場合，人氣指數爆表。

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，合體陳亭妃出席春聯見面會，現場湧入上千名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

王世堅日前於1月11日曾公開表示，只要陳亭妃順利通過初選，他一定會再回到台南。隨著陳亭妃正式取得提名，王世堅如約南下，被地方支持者形容為「扶龍王兌現承諾」，也讓這場春聯見面會格外受到矚目。

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，合體陳亭妃出席春聯見面會，現場湧入上千名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

活動中，王世堅廣受支持者敲碗索取的「一馬當堅」春聯，與陳亭妃日前公布、象徵行動力的「一馬當先」春聯同場亮相。外界解讀，兩款春聯一「堅」、一「先」，不僅在文字上形成呼應，也象徵政治上的堅持與向前行動的結合。

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，合體陳亭妃出席春聯見面會，現場湧入上千名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，「一馬當先」代表的是勇於承擔責任、率先行動的鐵馬精神，而「一馬當堅」則是一種堅持理念、彼此信任的展現。她感謝王世堅在關鍵時刻多次站出來力挺，如今再度南下台南，更是用行動證明政治不只是競逐權力，而是有溫度、有情義。

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，合體陳亭妃出席春聯見面會，現場湧入上千名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

王世堅則強調，政治最重要的就是講信用，答應的事就一定要做到。即使年前行程滿檔，仍特別排出時間南下台南，希望親自向鄉親拜早年，也為這段承諾畫下實現的一筆。他也表示，新的一年將持續與陳亭妃以承擔為本、以行動為先，攜手向前。

▲民進黨立委王世堅再度南下台南，合體陳亭妃出席春聯見面會，現場湧入上千名支持者。（記者林東良翻攝，下同）

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃　春聯見面會湧千人

「扶龍王」再現台南！王世堅兌現承諾南下合體陳亭妃　春聯見面會湧千人

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響消防急查幸無火勢

