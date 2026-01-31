　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園青年局外牆修繕後引熱議　「村長」發聲：熱鬧又有活力

▲桃園青年局外牆修繕後引熱議，市府發聲

▲桃園青年局外牆修繕前。（圖／擷取自詹江村臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局因建物漏水、壁癌以及外牆磁磚剝落，去年4月開始進行修繕工程，並以綠色護網圍起施作9個多月，民進黨籍市議員黃瓊慧31日於臉書Po出修繕前、後的青年局外牆，引發網友熱議，市府和有「村長」稱呼的藍營市議員詹江村也陸續發聲，支持網友表示，這顏色搭配很喜氣、熱鬧也很有活力，不知道有什麼好嫌的？

市府青年局表示，為提升公共安全並改善洽公環境，行政大樓辦理外牆全面更新工程。該棟大樓建於民國79年，前身為中壢市民代表會，使用年限已逾30年，張善政市長上任後，發現外牆系統老化，陸續出現磁磚空鼓及剝落情形，已具公共安全風險。經專業評估後，青年局依法編列預算辦理整修，以確保使用安全。

▲桃園青年局外牆修繕後引熱議，市府發聲

▲桃園青年局外牆修繕後。（圖／擷取自詹江村臉書）

青年局指出，行政大樓外牆原採早期磁附工法，長期受日照、風雨及溫差影響，黏著層老化屬結構性問題。考量外牆為須定期檢修更新之建築構件，本次工程採整體更新方式辦理，目的在於防止磁磚脫落、降低意外風險，並延長建築物使用年限，其必要性與合理性均建立於專業判斷與公共安全考量之上。

在設計規劃階段，監造單位提出多項方案，經審慎評估後，確認工程核心重點為防漏水及解決外牆安全問題。外牆顏色的選定，係依循專業設計程序辦理，並邀請設計庫顧問提供專業意見作為選色參考，延續原有色系，以維持整體環境視覺的連續性與協調性。

青年局一向尊重專業、支持在地設計能量，公共工程之規劃與執行，皆以安全、功能及公共利益為最優先考量。參與此次外牆更新的顧問中，也有自前市長鄭文燦任內就長期協助青年局的專業人士，藝術及美學理應無關政治，尊重創意及專業才有助於桃園乃至於臺灣藝術人才發揮長才。

青年局強調，工程完工後，將有效提升建築整體安全性，改善洽公與使用環境，為青年朋友及市民提供更安全、舒適且具品質的公共空間，這也是本次工程最核心、也最單純的初衷。對於特定議員不重視過去未能及時修繕所造成的風險，卻總是用特定政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師的熱忱，青年局深表遺憾。

市議員詹江村於臉書發文指出，青年局這棟大樓使用逾30年，這幾年因外牆系統老化，陸續出現磁磚空鼓及剝落情形，所以青年局編列預算整修。因外牆早期是採取磁附工法，考量外牆屬需定期檢修更新構件，這次採整體更新方式整修，確保外牆結構安全之虞，還能延長建築使用年限。

經其了解，外牆顏色是由青年局設計庫顧問協助，也包含銘傳大學設計學院副院長李芝瑜老師及「半隻羊」的葉禮洋老師都是諮詢對象，最終，選擇延續原有色系，維持整體視覺協調性。這些設計庫的顧問，很多都是一直從鄭文燦時期就幫忙到現在，為什麼他們在鄭文燦時期就沒問題，在張善政任內幫忙就要被你們打成華國美學？因為民進黨就是用有色眼鏡在看所有事情，我真為這些設計師感到很不平。

詹江村對於網友指出：修繕後的青年局外牆顏色好像太鮮豔了，如果能做仿舊，應該更有味道表示，剛上保護漆，會比較光亮，一段時間後顏色就會比較沉。

01/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

